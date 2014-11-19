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Gezi Parkı'nda iş makinesi nöbeti

Otobüs durağının Gezi Parkı'na alınacağı iddiası, 20 kişilik bir grubun nöbet tutmasına neden oldu

19 Kasım 2014 13:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2015 - 2019 stratejik planında ve 2015 - 2016 performans yatırım planlarında “Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Taksim Kışlası Restitüsyon Yeni Kullanım” projesinin yer almasının ardından Gezi Parkı'nda etrafına şerit çekilmiş kazılı alanı ve iş makinesini fark eden bir grup gece bölgede toplandı.

Taksim Gezi Parkı‘nın Cumhuriyet Caddesi tarafındaki bir bölümünün kazılmış halde olduğunu fark eden 20 kişilik grup, caddedeki otobüs durağının Gezi Parkı‘na alınacağını iddia ederek gece saatlerinde bölgede toplandı. Konudan sosyal medya aracılığıyla haberdar olduklarını belirten grup, yapılan kazıya tepki gösterdi.

 

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