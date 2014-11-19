'Gezi Parkı'nda 'oldu bitti'ye izin vermeyiz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hem 2015 - 2019 stratejik planında, hem de 2015 - 2016 performans yatırım planlarında “Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Taksim Kışlası Restitüsyon Yeni Kullanım” projesinin yer almasına mimarlar ve avukatlardan tepki geldi.

Mimarlar Odası avukatı Can Atalay, Gezi Parkı’yla ilgili 2 ayrı mahkeme kararının olduğunu belirterek “Topçu Kışlası’na ilişkin hükümler de iptal edildi. İBB stratejik planında yer almasının hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Mahkeme kararına uymadıkları somut örnekler gördük; ama koskoca bir kentin şehir belediyesi bütçesinin böylesi hukuka aykırılığa dayandırılması kabul edilemez” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak’ın haberine göre, Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu da “Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nın taşıdığı değerlere toplum haziran direnişiyle sahip çıkmıştır. Aynı anlayış ve kararlılıkla sahip çıkmaya devam edecektir. Oldu bittiye izin verilmeyecektir” ifadesini kullandı.

İBB’de önceki gün yapılan meclis toplantısında CHP Grup Sözcüsü Tonguç Çoban tarafından İBB’nin hem 2015 - 2019 stratejik planında hem de 2015 - 2016 performans yatırım planlarında “Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Taksim Kışlası Restitüsyon Yeni Kullanım” projesinin yer aldığı gündeme getirilmişti. Avukatlar ve mimarlar, İBB stratejik planında projenin yer almasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, projenin İBB planında yer almasının tesadüf olmadığını belirterek “Ortada bir yargı kararı vardır. Üstelik Gezi Parkı ile ilgili toplum direnişi devam ettiği sıralarda dönemin Başbakanı Erdoğan’ın ‘kesinlikle yargı kararlarına uyulacak’ şeklinde de taahhüdü söz konusudur. Belli ki AKP uygun bir ortam yakalaması halinde bütün devlet gücünü kullanarak bu projeyi gerçekleştirmek isteyecektir. Erdoğan’ın başbakanlık dönemindeki ve cumhurbaşkanı olmasından sonra Atatürk Orman Çiftliği’nin yağmalanması ve hukukun katli anlamına gelen Kaçak Saray uygulamalarını da görüyoruz. Rasyonel bir yaklaşımın Erdoğan’dan beklenmesi söz konusu değildir” dedi. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasına karşın İstanbul’u yönetmeye devam ettiğini vurgulayan Muhcu “Topbaş bu şehrin görünen yöneticisidir” dedi. Muhcu, yargı tarafından iptal edilen plan kararlarının bir başka tarih ve sayıyla yeniden yürürlüğe sokulmak istendiğini belirtti.

Can Atalay da projenin hukuka aykırı olduğunu belirterek “Bütçenin iptalini doğurabilecek bir karardır. İstanbul 1. İdari Mahkemesi’nin kararıyla 2012 onaylı Gezi Parkı’nın yapılaşmaya açılmasına ilişkin hükümler içeren plan iptal edildi. Danıştay tarafından da bu iptal kararı onandı. İstanbul 10. İdari Mahkemesi tarafından 2009 onaylı büyük ölçekli Beyoğlu Koruma amaçlı imar planı iptal edildi” dedi.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ise “Bırakın planların iptal edilmesini bütün dünyanın şahit olduğu büyük bir halk direnişiyle bunun istenmediğibelirtilmiş. Bu konuda hâlâ Gezi’nin davaları sürüyor. Bu anlamda baktığınızda ciddi bir provokasyon görüyorum.”

Taksim Dayanışması’nda yer alan Cem Tüzün ise bu konuyla ilgili yargı süreci başlatacağını ifade etti.