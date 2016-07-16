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15 Temmuz Darbe Girişimi

İBB: İstanbul'da metro sabaha kadar ücretsiz

Erdoğan "Tüm milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum" dedi

16 Temmuz 2016 07:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, metro seferleri sabaha kadar ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülke yönetimine el koymasından sonra açıklama yaptı. Erdoğan, "Tüm milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, milletçe meydanlarda toplanalım, toplarıyla, tanklarıyla ne yapacaklarsa yapsınlar" dedi. Erdoğan, "Emir komuta zinrici çalışmamaktadır, tamamen askıya alınmıştır. Zincirde olanlar, altın üste yönelik adımlar atılmıştır. Cumhurun başı olarak başkomutanım. Başkomutan olarak benim haberimin olmadığı bir olaya yargı gereğini yaptı, yapacaktır" diye konuştu. 

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