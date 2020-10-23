iPhone 12 serisinde kritik bir kusur tespit edildi

Apple'ın yeni akıllı telefonunun ilk incelemeleri, cihazın ciddi bir kusurunun olduğunu ortaya çıkardı.

ABD merkezli internet portalı Verge’nin aktardığına göre, iPhone 12 Pro’nun bataryası özellikle 5G ağlarına bağlandığında oldukça hızlı bir şekilde bitiyor.

Akıllı telefon, ekran açık olarak iki buçuk saat kullanıldıktan sonra batarya doluluk oranı yüzde 18’e kadar düşüyor.

Engadget portalı uzmanları da aynı sonuca vararak, iPhone 11'in pil ömrüne alışkın kişilerin yeni modeldeki bu durumla ‘hayal kırıklığına uğrayacağını’ belirtti.

Apple geçen hafta iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’tan oluşan yeni iPhone serisini tanıtmıştı.

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