İki ayrı liste paylaşıldı: iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları ne olacak?

Apple’ın bu hafta tanıttığı iPhone 12 ve Pro modellerinin Türkiye fiyatlarıyla ilgili farklı listeler sızmaya başladı.

Apple'ın açıklamasına göre iPhone 12 ve Pro modelleri, 23 Ekim'de Amerika'da satışa çıkacak. iPhone 12 mini ve Pro Max ise 13 Kasım'da ABD'deki raflarda yerini alacak. Ürünlerin Türkiye pazarına ne zaman gireceği henüz belli değil. Fiyatlar konusunda ise farklı iddialar var.

Sabah’ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde bir teknoloji mağazası tarafından iPhone 12 Pro'nun 128 GB'lık modeli ön siparişe açılmıştı. Kısa süreyle ön siparişte kalan telefonun fiyatı 23 bin 600 TL olarak listelendi. Bu fiyat sosyal medya ve çeşitli forumlarda kendine yer buldu. Yapılan yorumlarda fiyat oldukça abartılı bulundu.

iPhone 12'lerin operatör fiyatlarını içeren bir başka liste daha sızdırıldı. İnternette paylaşılan fiyat listesine göre, iPhone 12 mini 9.999 TL, iPhone 12 10.999 TL, iPhone 12 Pro 14.999 TL ve iPhone 12 Pro Max ise 16.999 TL olarak görünüyor. Ancak bu fiyatlar da henüz iddiadan ibaret.