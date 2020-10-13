Apple, iPhone 12'yi tanıttı; işte özellikleri ve fiyatı
Teknoloji devi Apple, yeni modeli iPhone 12'nin özelliklerini ve fiyatını açıkladı. Apple CEO'su Tim Cook'un açıklamasına göre, iPhone 12 mini 699, iPhone 12 799, iPhone 12 Pro 999 ve iPhone 12 Pro Max 1099 dolardan satışa çıktı. Şirket, yeni telefonlarda 5G teknolojisinin de yer alacağını açıkladı.
13 Ekim 2020 21:25
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ABD merkezli teknoloji firması Apple’ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 12 ailesi, Apple Park’ta düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.
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Siyah, beyaz, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacak iPhone 12, OLED özellikli 6.1 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip.
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A14 Bionic chip ile gelen telefonun arka tarafında iki adet 12 MP kamera bulunuyor. 4GB RAM’e sahip iPhone 12’de 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde depolama seçecekleri mevcut.
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Apple’ın CEO’su Tim Cook, iPhone 12 modellerinde 5G teknolojisinin yer alacağını açıkladı.
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İlk model iPhone 12 799 dolar, iPhone 12 mini modeli ise 699 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıktı.
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iPhone 12 Pro modeli 999 dolar, iPhone 12 Pro Max ise 1099 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.
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iPhone 12 ailesinin tanıtılmasının ardından Apple’ın sitesinde iPhone SE’nin fiyatı 399, iPhone XR’ın fiyatı 499, iPhone 11’in fiyatı ise 599 dolara kadar düştü.