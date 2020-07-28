Huysuz Virjin'in hayatından esinlenilen müzikal tiyatro 'Kırmızı Lamba' seyircisiyle buluşacak

80’li yılların başında, Beyoğlu’nda bir gece kulübünde çalışan bir 'drag queen'in hikâyesini anlatan ''Kırmızı Lamba'' adlı müzikal oyun, seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Seyfi Dursunoğlu’nun yaşamından ve Huysuz Virjin’in dünyasından esinlenilerek yazılmış tek kişilik ve tek perdelik müzikalin oyunculuğunu Ömer Akgüllü üstleniyor. Oyunun besteciliğini ve yazarlığını Onur Yüce, genel sanat yönetmenliğini ise Binnaz Dorkip yapıyor.



13 yaş ve üzeri için uygun olan oyunun ilk gösterimi 22 Ağustos Cumartesi günü CerModern Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 20:30’da gerçekleşecek. Oyunun biletleri, biletix üzerinden satışa sunuldu.

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