Tüm mirasını ÇYDD'ye bırakan Seyfi Dursunoğlu'nun ailesinden vasiyet açıklaması

87 yaşında yaşamını yitiren ve tüm mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlayan Seyfi Dursunoğlu'nun ailesi, vasiyete itiraz etmeyeceklerini belirterek, "Aile olarak onunla çok gururluyuz ve ona saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımda tutulduğu hastanede 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladığı öğrenilmişti.

Sahnede canlandırdığı ‘Huysuz Virjin’ karakteriyle sevilen ve hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze törenine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel de katıldı.

Vasiyetin yazıldığı dönemde derneğin yönetim kurulu üyesi olan avukat Olcay Ekinci Yezdani, Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetinin yazılma sürecini basın mensupları ile paylaştı. Yezdani, Seyfi Dursunoğlu’nun temel hatları ile derneğe önemli bir miktarda miras bıraktığını söyledi.

"Vasiyete itirazda bulunmayacağız"

Dursunoğlu’nun avukat olan yeğeni Gizem Özköseoğlu ise, "Vasiyetinde ne var tam olarak bilmiyoruz, biz de ailesi olarak tüm dileklerini sonuna kadar yerine getireceğiz. Ben de bir avukatım ve biz de vasiyetine karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağız, sonuna kadar vasiyetinin arkasında ve destekçisi olacağız, bize herhangi bir şey bırakmaması bizi üzmedi, biz zaten bunların farkındaydık, derneğe bir vasiyet yazdığını biliyorduk, dayımız doğrusunu yaptı. Aile olarak onunla çok gururluyuz ve ona saygı duyuyoruz. Kendisi çok örnek alınması gereken bir insan" ifadesini kullandı.

Anıt mezar yapılacak

Özköseoğlu ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Dursunoğlu için Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bir anıt mezar taşı yaptıracağını öğrendiklerini söyledi.

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