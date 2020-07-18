Armağan Çağlayan: Şimdi devlet ricalinin başsağlığı mesajları yayınladığı Huysuz Virjin, senelerce televizyona çıkamadı

Gazeteci Mustafa Hoş, Seyfi Dursunoğlu'nun kendisine uygulanan ekran yasağı için "Bu bağnazlığı anlamıyorum" dediğini hatırlatarak, "Sahnelerin, ekranların büyük ismi Huysuz Virjin’i kalbi kırık göndermek de bu ülkenin ayıplarından biridir" diye yazdı.
"O sahnelerin/ekranların ele avuca sığmaz 'Huysuz Virjin'iydi.. Huysuz Virjin olarak devleşti, sevildi" diyen Hoş, " 'Kadın kılığında erkek istemiyoruz' bağnazlığı onun kalbini kırarak ekrandan uzaklaştırdı. Birçokları huysuza ekranı yasaklayan bu bağnazlığı eleştirmeyecek, söylemeyecek" dedi.
Gazeteci Banu Güven de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Seyfi Dursunoğlu ve Huysuz Virjin'i kabul etmeyen Türkiye değil, iktidarın zihniyetiydi" diyerek, hayata dair olanı görünmez kılmaya çalışıldığını belirtti.
"Sanattan ve kahkahadan korktular, bizi ondan çok daha önce ayırdılar" diyen Güven, "Bu kadar güzel hatırlanması, onu yasaklayanlara dert olsun!" diye yazdı.