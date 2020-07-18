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Armağan Çağlayan: Şimdi devlet ricalinin başsağlığı mesajları yayınladığı Huysuz Virjin, senelerce televizyona çıkamadı

Yapımcı Armağan Çağlayan ile gazeteciler Banu Güven ve Mustafa Hoş, Huysuz Virjin karakteriyle tanınan ve hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'na uygulanan televizyon yasaklarını hatırlattı

18 Temmuz 2020 11:25

T24 Haber Merkezi
 
Yapımcı Armağan Çağlayan ile gazeteciler Banu Güven ve Mustafa Hoş, Huysuz Virjin karakteriyle tanınan ve hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'na uygulanan televizyon yasaklarını hatırlattı. Çağlayan, yasaklar için, "Şimdi devlet ricalinin başsağlığı mesajları yayınladığı Huysuz Virjin, senelerce televizyona çıkamadı" dedi.

Yapımcı ve avukat Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 3 yıl önce Kanal D için yılbaşı programı çektiklerini ve bunun Huysuz Virjin'in son TV çekimi olduğunu belirterek, "Şimdi devlet ricalinin başsağlığı mesajları yayınladığı Huysuz Virjin, senelerce televizyona çıkamadı. RTÜK'ten o yayın için arayıp yayınlamaktan emin misiniz diye sormuşlardı" ifadelerini kullandı.


 
Gazeteci Mustafa Hoş, Seyfi Dursunoğlu'nun kendisine uygulanan ekran yasağı için "Bu bağnazlığı anlamıyorum" dediğini hatırlatarak, "Sahnelerin, ekranların büyük ismi Huysuz Virjin’i kalbi kırık göndermek de bu ülkenin ayıplarından biridir" diye yazdı.

"O sahnelerin/ekranların ele avuca sığmaz 'Huysuz Virjin'iydi.. Huysuz Virjin olarak devleşti, sevildi" diyen Hoş, " 'Kadın kılığında erkek istemiyoruz' bağnazlığı onun kalbini kırarak ekrandan uzaklaştırdı. Birçokları huysuza ekranı yasaklayan bu bağnazlığı eleştirmeyecek, söylemeyecek" dedi.

Gazeteci Banu Güven de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Seyfi Dursunoğlu ve Huysuz Virjin'i kabul etmeyen Türkiye değil, iktidarın zihniyetiydi" diyerek, hayata dair olanı görünmez kılmaya çalışıldığını belirtti.

"Sanattan ve kahkahadan korktular, bizi ondan çok daha önce ayırdılar" diyen Güven, "Bu kadar güzel hatırlanması, onu yasaklayanlara dert olsun!" diye yazdı.

 
 

 

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