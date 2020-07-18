Armağan Çağlayan: Şimdi devlet ricalinin başsağlığı mesajları yayınladığı Huysuz Virjin, senelerce televizyona çıkamadı

Yapımcı ve avukat Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 3 yıl önce Kanal D için yılbaşı programı çektiklerini ve bunun Huysuz Virjin'in son TV çekimi olduğunu belirterek, "Şimdi devlet ricalinin başsağlığı mesajları yayınladığı Huysuz Virjin, senelerce televizyona çıkamadı. RTÜK'ten o yayın için arayıp yayınlamaktan emin misiniz diye sormuşlardı" ifadelerini kullandı.





Gazeteci Mustafa Hoş, Seyfi Dursunoğlu'nun kendisine uygulanan ekran yasağı için "Bu bağnazlığı anlamıyorum" dediğini hatırlatarak, "Sahnelerin, ekranların büyük ismi Huysuz Virjin’i kalbi kırık göndermek de bu ülkenin ayıplarından biridir" diye yazdı.