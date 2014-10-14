Hüseyin Üzmez tahliye olduktan 12 gün sonra öldü

Bursa’da 2008 yılında 14 yaşındaki B.Ç.’ye cinsel istismarda bulunmak suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski Akit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildikten 12 gün sonra öldü.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul’daki Metris Cezaevi’nde çeken 83 yaşındaki Hüseyin Üzmez, psikolojik sorunları ve prostat rahatsızlığı nedeniyle 12 gün önce tahliye edilmişti. Hüseyin Üzmez, Ankara’da tedavi gördüğü Eryaman Hastanesi'nde hayatını kaybetti.