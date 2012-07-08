Yargıtay Hüseyin Üzmez'in cezasını onadı, yakalama kararı çıkardı

Bursa’da 2008 yılı Nisan ayında 14 yaşındaki B.Ç. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunma suçundan yargılandığı davada 13 yıl 1.5 ay hapis cezasına çarptırılan 80 yaşındaki Hüseyin Üzmez hakkındaki karar Yargıtay tarafından onanırken, beraat ettiği 'Hürriyeti tahdit' suçlarından cezalandırılması istendi. Mahkeme, yurt dışı yasağı konulan Üzmez hakkında yakalama kararı verdi.

Vakit Gazetesi eski yazarı Hüseyin Üzmez’in tutuklanmasına neden olan olay, 4 yıl önce Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla küçük yaştaki kızları B.Ç.’yi para karşılığı erkeklere sattığı öne sürülen anne Livaze Ç. ile babası Bekir Ç.’nin telefonlarının dinlemesiyle ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinin haberine göre; savcılık, dinlenen konuşmalardan Hüseyin Üzmez’in, bir süreden bu yana ilişkisi olan 36 yaşındaki Livaze Ç. adlı kadının B.Ç.’ye İstanbul ve Mudanya’daki evinde defalarca 'cinsel saldırıda' bulunduğunu belirledi. İlerleyen yaşı nedeniyle cinsel ilişkiye giremeyen Hüseyin Üzmez’in, B.Ç.’ye cinsel tacizi telefon görüşmelerinden anlaşıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Nisan 2008 tarihinde savcılığın talimatıyla Hüseyin Üzmez ile B.Ç. ve annesi Livaze Ç.’yi Mudanya İlçesi’nde gözaltına aldı. Kendisine komplo kurulduğunu öne süren Hüseyin Üzmez, sorgusunda B.Ç. ile evlenmeyi düşündüğünü, o nedenle birlikte olduğunu söyledi. Mudanya Sulh Ceza Mahkemesi, 1 gün sonra Hüseyin Üzmez ile suça yardımcı olduğu gerekçesiyle B.Ç.’nin annesi Livaze Ç.’nin tutuklanmasına karar verdi. B.Ç. ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2küçük yaştaki kıza cinsel istismar' suçundan dava açılan Hüseyin Üzmez ile 'Kızını fuhuşa teşvik' suçundan 20 yıl hapsi istenen anne Livaze Ç.’nin yargılanmasına aynı yılın Eylül ayında başladı. B.Ç.’nin babası Bekir Ç., ilk duruşmada önceki ifadelerini kabul etmedi, Hüseyin Üzmez’den şikayetçi olmadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, olaylardan B.Ç.’nin ne kadar etkilendiğinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda muayene edilmesine karar verdi.

Mahkeme kararından sonra Adli Tıp Kurumu’nda B.Ç.’ye çok kısa sürede yapılan muayene ve kontrollerde, yaşı küçük kızın yaşananlardan dolayı beden ve ruh sağlığı bozulmadığı yönünde rapor verilince tutuklu sanık Hüseyin Üzmez ile Livaze Ç. cezaevinde 185 gün tutuklu kaldıktan sonra 28 Ekim 2008 tarihinde çıktıkları ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. B.Ç.’nin avukatlarının itirazı üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun bu kez B.Ç.’nin beden ve ruh sağlığının bozulduğunu içeren raporu vermesi üzerine Hüseyin Üzmez, 260 gün aradan sonra 14 Temmuz 2009 tarihinde tekrar tutuklandı.



13 yıl 1,5 ay hapis cezası



Hüseyin Üzmez’e, yargılandığı Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 Eylül 2009 tarihinde 'Küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak' suçundan 13 yıl 1.5 ay hapis cezası verildi. Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Hüseyin Üzmez, böbrek ve solunum yetmezliğinin yanı sıra ruhsal sorunları nedeniyle tedavisinin tam teşekkülü hastanede sürdürülmesi için 538 gün tutuklu kaldığı Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Metris Cezaevi’ne sevk edildi.

Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi, Hüseyin Üzmez hakkında verilen kararı ele aldı. Yüksek mahkeme her iki sanık hakkında açılan 'hürriyeti tahdit' suçunun, 'mağdurenin ruh sağlığını bozacak şekilde cinsel istismar suçu' ile birleştirilmesinden sonra, mağdure çocuğun avukatları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu avukatlarının duruşmaya katılıp katılmadığının sorulmadığını gerekçe göstererek davayı usulden bozdu.



Yeniden yargılandı



Bursa 4’üncü Ceza Mahkemesi’nde tekrar yargılanan Hüseyin Üzmez’in 2’nci kez yargılaması 9 Mart 2011 tarihinde tamamlandı. Sanıklar Hüseyin Üzmez ve Livaze Ç.’nin avukatları ile B.Ç.’yi savunan avukatların hazır bulunduğu son duruşmada Hüseyin Üzmez’e 'son sözleri' soruldu. Önceki duruşmalarda olduğu gibi yine anlamsız ifadeler veren Hüseyin Üzmez, "Kuran’dan sonra yazılan bir hadis kitabımız vardır. Burada 'yalan söyleme' der. Ben yalan konuşmuyorum. Sizin bilmediğiniz başka şeyler var. Bunları size sunduğum dilekçemde açıkça belirttim. Sizi seviyorum. Bunu size yalakalık olsun diye söylemiyorum. Hakkımda hazırladığınız 350 sayfalık beraat kararı için sizleri kutluyorum. Bu arada hanımdan ayrıldım. Yuvam yıkıldı. Şerefim lekelendi. Beni tahliye etmenizi istiyorum" dedi.

Livaze Ç.’nin rahatsızlığını gerekçe göstererek katılmadığı duruşmada kararını veren mahkeme heyeti Hüseyin Üzmez’e, 'mağdurenin ruh sağlığını bozacak şekilde cinsel istismar' suçundan yine 13 yıl 1.5 ay hapis cezası verirken, 'hürriyeti tahdit' suçundan ise oy çokluğu ile beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, kanıtların toplanmış olması, bunların karartılma olasılığı ve sanığın kaçma şüphesinin bulunmamasını, Yargıtay sürecini ve cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak Hüseyin Üzmez’in tahliyesini kararlaştırdı. Önceki yargılamada beraat eden Livaze Ç. hakkında, yeniden yargılandığı bu davada da ikinci kez beraat kararı verildi.



Yakalama kararı çıkartıldı



Dosya, B.Ç.’nin avukatları tarafından cezanın az olduğu gerekçesiyle sanık avukatları tarafından da cezanın fazla olduğu iddiasıyla temyiz edildi. Hüseyin Üzmez hakkında dosyanın Yargıtay 14’ncü Ceza Dairesi tarafından incelenmesi tamamlanarak karar verildi. Yargıtay, Üzmez’in 'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak' suçundan 13 yıl 1.5 ay hapis cezasını onadı. Mahkeme, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin oy çokluğu ile verdiği 'Hürriyeti tahdit' suçlamasıyla ilgili beraat kararını bozarak Üzmez’in cezalandırılmasını istedi. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve yakalama kararı çıkarılan Üzmez, yakalandığı taktirde 3’üncü kez aynı davadan tutuklanacak.

Yargıtay, beraat eden mağdure B.Ç.’nin annesi Livaze Ç.’nin de yeniden yargılanmasını istedi. Hüseyin Üzmez ve Livaze Ç. önümüzdeki günlerde Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargı önüne çıkarılacak.