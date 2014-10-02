'Cinsel istismar' hükümlüsü Hüseyin Üzmez tahliye edildi

Bursa'da 2008 yılında, 14 yaşındaki B.Ç.'ye cinsel tacizde bulunmak suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ve İstanbul'daki Metris Cezaevi'ne giren 83 yaşındaki eski Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez, psikolojik sorunları ve prostat rahatsızlığı nedeniyle, cumhuriyet savcısı tarafından “cezanın infazının ertelenmesi” kapsamında tahliye edildi.

Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde 2008 yılı Nisan ayında meydana gelen olayda cinsel taciz suçundan çarptırıldığı 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası Yargıtay'ca onanan Hüseyin Üzmez'e 'Alıkoymak' suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu cezayla ilgili dosyası Yargıtay'da bulunan Hüseyin Üzmez, cezasını çektiği Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nden, geçen Şubat ayında psikolojik sorunları nedeniyle ikinci kez Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi edilmek üzere İstanbul Metris Cezaevi'ne nakledildi.

İyileşirse cezaevine dönecek

Psikolojik rahatsızlıklarının yanı sıra prostat hastası olan, kulakları yeterince duymayan Hüseyin Üzmez, bu sağlık sorunları nedeniyle 13 Aralık 2012 günü Bursa'da Muradiye Devlet Hastanesi'nden heyet raporu aldı. Hüseyin Üzmez nakledildiği Metris Cezaevi'nden, bu heyet raporu da dikkate alınarak, cumhuriyet savcısı tarafından 'hastalıkları iyileşinceye kadar' '5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun' kapsamında tahliye edildi.

Hüseyin Üzmez sağlığına kavuşunca kalan 4 yıl 7 ay 4 gülük cezasını çekmek üzere yeniden cezaevine girecek.

Bu arada olayın ardından Bursa'da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan ve daha sonra ailesine teslim edilen B.Ç.'nin, bir süre önce Ankara'da evlendiği belirtildi.