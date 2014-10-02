T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Cinsel istismar' hükümlüsü Hüseyin Üzmez tahliye edildi

Hüseyin Üzmez sağlığına kavuşunca kalan 4 yıl 7 ay 4 gülük cezasını çekmek üzere yeniden cezaevine girecek

02 Ekim 2014 14:50

Bursa'da 2008 yılında, 14 yaşındaki B.Ç.'ye cinsel tacizde bulunmak suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ve İstanbul'daki Metris Cezaevi'ne giren 83 yaşındaki eski Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez, psikolojik sorunları ve prostat rahatsızlığı nedeniyle, cumhuriyet savcısı tarafından “cezanın infazının ertelenmesi” kapsamında tahliye edildi.

Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde 2008 yılı Nisan ayında meydana gelen olayda cinsel taciz suçundan çarptırıldığı 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası Yargıtay'ca onanan Hüseyin Üzmez'e 'Alıkoymak' suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu cezayla ilgili dosyası Yargıtay'da bulunan Hüseyin Üzmez, cezasını çektiği Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nden, geçen Şubat ayında psikolojik sorunları nedeniyle ikinci kez Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi edilmek üzere İstanbul Metris Cezaevi'ne nakledildi.

 

İyileşirse cezaevine dönecek

 

Psikolojik rahatsızlıklarının yanı sıra prostat hastası olan, kulakları yeterince duymayan Hüseyin Üzmez, bu sağlık sorunları nedeniyle 13 Aralık 2012 günü Bursa'da Muradiye Devlet Hastanesi'nden heyet raporu aldı. Hüseyin Üzmez nakledildiği Metris Cezaevi'nden, bu heyet raporu da dikkate alınarak, cumhuriyet savcısı tarafından 'hastalıkları iyileşinceye kadar' '5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun' kapsamında tahliye edildi.

Hüseyin Üzmez sağlığına kavuşunca kalan 4 yıl 7 ay 4 gülük cezasını çekmek üzere yeniden cezaevine girecek.

Bu arada olayın ardından Bursa'da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan ve daha sonra ailesine teslim edilen B.Ç.'nin, bir süre önce Ankara'da evlendiği belirtildi.

ETİKETLER

hüseyin üzmeztahliyecezaevimetriscinsel istismar

İlgili Haberler

Yargıtay Hüseyin Üzmez'in cezasını onadı, yakalama kararı çıkardı

'Cinsel istismar' suçundan 13 yıl hapsi istenen Hüseyin Üzmez'in cezası onandı

Hüseyin Üzmez yeniden cezaevinde

Görüldüğü yerde yakalanmasına karar verilen Üzmez'in Ankara'da bir huzurevinde yaşadığı ortaya çıkmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24