Hüseyin Üzmez yeniden cezaevinde

Yargıtay'ın 13 yıllık cezasını onadığı Hüseyin Üzmez, Ankara'da kaldığı huzurevinden alınarak Sincan Cezaevi'ne konuldu.

Yargıtay, geçen hafta yazar Hüseyin Üzmez'e 'cinsel istismar' ve 'küçük yaştaki çocuğun ruh sağlığını bozma' suçlarından verilen 13 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasını onamıştı.

Üzmez için de yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Görüldüğü yerde yakalanmasına karar verilen Üzmez'in Ankara'da bir huzurevinde yaşadığı ortaya çıkmıştı.

80 yaşındaki Üzmez, bu sabah kaldığı özel Pursaklar Yaşlı Bakım Merkezi'ne gelen polisler tarafından alınarak Sincan Cezaevi'ne konuldu.