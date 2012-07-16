T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hüseyin Üzmez yeniden cezaevinde

Görüldüğü yerde yakalanmasına karar verilen Üzmez'in Ankara'da bir huzurevinde yaşadığı ortaya çıkmıştı

16 Temmuz 2012 20:26

Yargıtay'ın 13 yıllık cezasını onadığı Hüseyin Üzmez, Ankara'da kaldığı huzurevinden alınarak Sincan Cezaevi'ne konuldu.

Yargıtay, geçen hafta yazar Hüseyin Üzmez'e 'cinsel istismar' ve 'küçük yaştaki çocuğun ruh sağlığını bozma' suçlarından verilen 13 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasını onamıştı. 
 
Üzmez için de yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Görüldüğü yerde yakalanmasına karar verilen Üzmez'in Ankara'da bir huzurevinde yaşadığı ortaya çıkmıştı. 
 
80 yaşındaki Üzmez, bu sabah kaldığı özel Pursaklar Yaşlı Bakım Merkezi'ne gelen polisler tarafından alınarak Sincan Cezaevi'ne konuldu.
 

ETİKETLER

hüseyin üzmeztacizyakalama kararı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24