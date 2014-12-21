Hüseyin Gülerce'ye göre; 20 maddede cemaatin yanlışları

geçtiğimiz günlerde Twitter fenomeni Fuat Avni'nin iddiaları üzerine "Hayati bir tehdit altındayım. ‘Paralel Yapı’ her türlü provokasyonu yapabilir" diyen Hüseyin Gülerce, Gülen cemaatinin bazı konularda yanlışar yaptığını dile getirerek bunları 20 maddede sıraladı. Gülerce, hakkında yakalama kararı çıkarılan Fethullah Gülen için "Gülen üslubunu kaybedince sempatisini ve dostlarını da kaybetti" diye konuştu.

Beyaz TV'de Ortak Akıl programında gündemi yorumlayan Gülerce, Zaman Gazetesi ve cemaatin yaptığını öne sürdüğü 20 yanlışı tek tek sıraladı.

Gülen cemaatinin önde gelen isimlerinden biriyken 17-25 Aralık operasyonlarının ardından cemaatle bağlarını koparan eski Zaman Başyazarı Gülerce, 14 Aralık operasyonu kapsamında ifade vermiş ve gözaltına alınan Zaman Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'yı "şov yapmak"la suçlamıştı.

Gülerce'ye göre 20 maddede cemaatin yanlışları şöyle:

1- Hizmet hareketi üslubunu kaybetti.

2- Hizmet hareketi meşruiyetini ve güvenirliğini kaybetti.

3-İnandırıcılığını kaybetti.

4- Saygısını kaybetti.

5 Gülen de üslubunu kaybetti.

6 -Sempatisini kaybetti.

7-Dostlarını kaybetti.

8- Gücünü kaybetti.

9- Siyasi duruşunu kaybetti Gücünü ve etkinliğini kaybetti.

10- Hükümete seçilmiş iktidara savaş açtılar.

11 - Tevazu ve kucaklama terk edildi. Kibir, gurur, ötekileştirme, şımarıklık şov ve diklenme hizmetin yeni karakteri oldu.

12 - Hoşgörü herkesin konumuna saygı ve kucaklama terk edildi. Kin ve nefret söylemi şuanda hizmet hareketinin tabanına şu an hakim oldu.

13 - Her zaman haklı olunduğu sütten çıkmış ak kaşık olunduğu hiç hata yapılmadığı ve yapılamayacağı söylendi.

14 - Yüzleşme ve eleştiriye asla itibar edilmedi bundan sürekli kaçıldı.

15 - Ergenekon ve Balyoz davalarında taraf olan objektifliğini terk edenler şimdi adliye önünde adalet istiyorlar.

16 - Hizmet medyasında iddialar karşısında objektif ve makul bir duruş sergilenmedi.

17 - Bu hareket tehlikeliymiş meğerse. Tehlikeli bir zihniyet algısı oluştu. Ve devleti ele geçirmeye çalışan gizli bir örgüt ile karşı karşıyayız algısı oluştu. Bu hareketin hiç böyle bir imajı varmıydı?

18 - Yerli ve milli bir duruş sergilemek yerine Gezi olaylarından itibaren ABD ve Avrupa ile işbirliği yapan bir Paralel Yapı algısı oluştu.

19 - Bütün bunlardan sonra hizmet hareketi özgüvenini kaybetti. Kendisine olan özgüvenini kaybetti.

20 - Sadece paralel yapıyla tabanın farklı olmadığı. Bütün yaptıkları sadece paralel yapı ile tabanı farklı değildir. İkisi aynı şeydir paralel yapı adı altında hizmet hedefe konmuştur. Ben de diyorum tam tersine paralel yapı adı altında 300-500 kişilik hukuk ve meşruiyet dışına çıkmış bir yapı sorgulanıyor. Tabandaki insanlar tertemiz ve bu ülkenin bana göre en fedakar en dürüst ve Allah razısı için şimdiye kadar en çok çalışmış insanlarıdır.