Gülerce: Hayati tehdit altındayım, paralel yapı her türlü provokasyonu yapabilir

17-25 Aralık operasyonlarının ardından attığı tweetlerle fenomen haline dönüşen Fuat Avni’nin “verdiği ifade kapsamında büyük bir operasyonun temelleri atıldı” iddiasına yanıt veren Hüseyin Gülerce hedef gösterildiğini söyledi. Gülerce, “Hayati bir tehdit altındayım. Türkiye'nin nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuzu şimdi daha iyi anlıyorum. Allah korkusu kalmamış ‘Paralel Yapı’ her türlü provokasyonu yapabilir” dedi.

Gülen cemaatinin önde gelen isimlerinden biriyken 17-25 Aralık operasyonlarının ardından cemaatle bağlarını koparan eski Zaman Başyazarı Hüseyin Gülerce, 14 Aralık operasyonu kapsamında ifade vermişti.

Twitter fenomeni Fuat Avni, Gülerce’nin ifade vermesiyle ilgili olarak, “Gülerce'nin şaşırmış yüz ifadesinin altındaki gerçekleri yakında göreceksiniz. İfadesi kapsamında büyük bir operasyonun temeli atıldı” demişti.

Hüseyin Gülerce, Fuat Avni’nin iddialarına Twitter üzerinden yanıt verdi.

Gülerce, şunları söyledi:

"Fuat Avni, son attığı tweetlerde şahsımı hedef göstermektedir. Bu ismin bir şahıs olmayıp Pensilvanya merkezli istihbarat havuzu olduğu kanaati yaygındır. Yalanlara dayanarak benim savcılıkta, esnaf ve işadamlarının ismini verdiğimi, buna göre yeni operasyon yapılacağını iddia etmektedir. Bu şerefsizce bir yalandır. Pensilvanya beni hedef göstermektedir. Hayati bir tehdit altındayım. Türkiye'nin nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuzu şimdi daha iyi anlıyorum. Allah korkusu kalmamış ‘Paralel Yapı’ her türlü provokasyonu yapabilir."