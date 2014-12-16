CHP'li Serindağ: Gülerce serbest bırakılırken Dumanlı ve Karaca için ek gözaltı süresi verilmesi hukuksuzluktur

CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, 14 Aralık operasyonu kapsamında Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca için alınan ek gözaltı süresini baskı kurmaya, eziyet etmeye dönük olduğunu söyledi. “Bu da bir nevi manevi işkence, manevi ezadır” diyen Serindağ, bu işte doğrunun Hüseyin Gülerce’ye uygulanan tutum olduğuna dikkat çekti. “Hüseyin Gülerce, ifadesi alınıp serbest bırakılmıştır. Doğru olan budur. Dumanlı ve Karaca’ya bunun yapılmadığı görülüyor. Bazılarına özel muamele, diğerlerine farklı muamele hukuk devletiyle bağdaşmaz” dedi. Gözaltına alınmadan önce bir kısım delilerin toplanması gerektiğine dikkat çeken Serindağ, “toplanan delillerin bir kısmının alınan ifadeyle karşılaştırılması lazımdı. Öyle yapılmadığı anlaşılıyor” dedi.

İnsanların erken saatte gözaltına alındığını ve 24 saat bekletildikten sonra ek süre istendiğine dikkat çeken Serindağ, “mesela, gözaltına alınan insanların bir bölümünün ifadesi alınıyor. Özellikle bir bölümü bekletiliyor. Biz, Hüseyin Gülerce uzun süre gözaltında kalsaydı demiyoruz. Biz, Gülerce ifade verdi ve hemen gitti. Ama diğerleri bekletildi. Bazılarına özel muamele hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmıyor. Yargı mensuplarının buna alet olmaması gerekir”

'Cumhurbaşkanı hükümetin yetkilerine fiilen el koyuyor'

Serindağ’ın değerlendirmeleri şöyle:

Bu, medya özgürlüğüne indirilmiş bir darbedir. Bir medya gurubunu susturma hareketidir. Yarın bir başkasına sıra gelecektir. Zaten Tayyip Erdoğan’ın kendisi de söylüyor. Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamaları bunu gösteriyor. Tamamen diktatöryal ve despotik yönetim anlayışıdır. Türkiye bir ara rejim dönemi yaşıyor. Cumhurbaşkanı hükümetin yetkilerine fiilen el koyuyor.