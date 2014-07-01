Hüseyin Gülerce: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyum Erdoğan'a

Fethullah Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Üyesi ve cemaatin önde gelen yayın kuruluşlarından Zaman Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, "Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyum Başbakan Tayyip Erdoğan'a" dedi.

AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı olark Başbakan Erdoğan'ı aday göstermesinin ardından kişisel Twitter hesabından mesaj paylaşan Gülerce, "Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı milletimiz, ülkemiz ve devletimiz için hayırlı olsun. Ben de oyumla kendisini destekleyeceğim" ifadesini kullandı.

Hüseyin Gülerce, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası Başbakan Erdoğan'a verdiği destek nedeniyle Gülen cemaati ile gerginlik yaşamış ve bir çok Zaman yazarı tarafından sert bir dille eleştirilmişti. Gülerce, yakın zamanda de Zaman gazetesindeki yazılarına çıkaracağı yeni kitabına yoğunlaşmak için 4 aylığına ara verdiğini açıkladı.

Gülerce'nin Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle: