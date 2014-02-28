Hüseyin Gülerce'nin Mehtap TV'deki programına son verildi

Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce'nin, Mehtap TV'deki programı yayından kaldırıldı. Gülerce’nin, Mehtap Tv’de, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan ile birlikte yaptığı “Düşünce Günlüğü” programına son verildi.

Karar, Mehtap TV Genel Yayın Yönetmeni tarafından Gülerce’ye iletildi. Al Jazeera’ye konuşan Hüseyin Gülerce ‘Böyle bir karar beklemiyordum’ dedi. 'Üzüldünüz mü?' sorusuna ise ‘Yorum yok’ cevabını verdi.

Gülerce, Zaman Gazetesi’ndeki yazılarıyla ilgili 'şimdilik sorun olmadığını' söyledi. Gülerce'nin verdiği bilgiye göre, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan, Mehtap TV’de başka bir isimle benzer bir program yapmaya devam edecekler.

Gülerce ne demişti?

AKP ve Gülen cemaati geriliminde Başbakan Erdoğan'ı açıkça eleştiren Zaman Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, twitter hesabında şaşırtan mesajlar vermişti.

Tavır değişikliği işareti veren Gülerce, yaşanan yargı tartışmasında savcıyı militan olmakla suçlamıştı. Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Gülerce, Twitter'a ilk olarak "Sulhda hayır vardır. Hayır için hiçbir zaman geç kalınmaz. Makul siyaset, normal gazetecilik ve hasmane değil insaflı eleştiri hayra gider" yazdı.

Aradan iki saat geçtikten sonra, "Yargıdaki direncin hukuk ve adalet adına yapıldığına inanmıyorum. Savcılar ellerinde kağıtla inip bildiri okuyorsa bu davranış militanlıktır" dedi.