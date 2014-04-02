Gülen cemaatinden Hüseyin Gülerce'nin 4 eleştirisine 4 yanıt

Zaman yazarı Hüseyin Gülerce'nin Fethullah Gülen cemaatine yönelik 4 maddelik eleştirisine ilişkin, Herkul.org editörü Osman Şimşek'ten cevap geldi. Şimşek, Gülerce'nin "cemaatin sözcüsü konumunda hiçbir zaman bulunmadığını" söyledi. Ancak Gülerce’nin bu açıklamalarına inanmak istemediğini; ancak Gülerce'den tekzip veya tashih olmadığı için açıklama yapmak zorunda kaldığı söyledi. "O açıklamaları Zaman yazarına yakıştıramadığını" belirten Şimşek, "Hangi endişelerle bu tür açıklamalar yaptığını anlamlandıramadığını" ifade etti.

İşte Gülerce'nin o açıklamaları ve Şimşek'in Herkul.org'tan karşılık olarak verdiği cevaplar:

Hüseyin Gülerce - 1: Hizmet baştan beri yanlış yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na savaş açtı. Gezi'den itibaren Başbakan'a hakaret etmeye başladılar.

Osman Şimşek - 1: Camia hiçbir zaman kavga taraftarı olmamıştır; hele kendi hükümetine savaş açtığı iddiası gerçekleri ters yüz etmekten ibarettir. Aslında, aylardır Hizmet hareketine yönelik yoğun bir linç kampanyası yürütüldüğü açıktır. En üst düzeydeki yetkililer ve hükûmete yakın medya tarafından ortaya konan öfkeli itham, hakaret ve iftiralarla nefret suçu işlenmiştir/işlenmektedir.

Hüseyin Gülerce - 2: Üslubumuzu kaybettik. Namus bildiğimiz üslubumuz. Biz bunu bıraktık hükümetle savaşa girdik, diyaloğu bıraktık çatışmacı dil kullandık.

Osman Şimşek - 2: Camia’ya gönül verenler, dün olduğu gibi bugün de nezih üsluplarını namusları gibi koruma gayretindedirler. Maruz kaldıkları tahrik edici dile ve provokatif söylemlere rağmen akl-ı selimden asla ayrılmamışlardır/ayrılmayacaklardır. Yaptıkları açıklamalar, kanuni haklar çerçevesinde, isnat ve iftiralara cevap sadedinde olmuştur. Kimin nasıl bir dil ve üslup kullandığı miting meydanlarında ve seçim konuşmalarında da açıkça görülmüştür.

Hüseyin Gülerce - 3: Siyasallaştık. CHP için kapı kapı dolaşıp oy istedik.

Osman Şimşek - 3: Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın ve Hizmet gönüllülerinin defalarca açıkladıkları gibi; Camia’nın herhangi bir partiyle ittifakı kesinlikle söz konusu olmamıştır; bu iddia büyük bir yalandır.

Hüseyin Gülerce - 4: Hizmet hep çoğunlukla hareket etti. Hep öyle yoluna devam etti. İlk defa çoğunluğun karşısına çıktı ve kaybetti. Orjinalini kaybetti, yara aldı.

Osman Şimşek - 4: İlk günden beri Hizmet’in felsefesi çoğunlukla beraber hareket etmek değil hep doğrunun ve makulun yanında yer almaktır. Dünden bugüne Camia’nın desteği ya da eleştirileri, manevi buudlu demokrasi, evrensel insan hakları, özgürlükler, şeffaf ve hesap sorulabilir bir devlet gibi değerler etrafında olmuştur; bundan sonra da destek ya da tenkitler değerler üzerinde olacaktır.