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Politika

Hüseyin Çelik: Kürtler kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Irak'ın bölünmesi durumunda 'Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etme hakkı olacağını' söyledi

14 Haziran 2014 16:06

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Irak bölünürse Kürtler kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptir" dedi.

Iraklı Kürt haber sitesi Rudaw'a konuşan Çelik, Başbakan El Maliki'nin politikalarının ırak'ı bölünmeye doğru ittiğini duyurdu. Çelik, "Iraklı Kürtler içinde yaşadıkları siyasi sisteme kendileri karar verebilir" ifadesini kullandı.

Çelik, "Türkiye Irak Kürt Yönetimini şu ana kadar destekledi, desteklemeye de devam edecek" açıklamasını yaptı. Bir bölümü yayınlanan mülakatın devamı yakın bir zamanda yayınlanacak.

 

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