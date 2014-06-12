Kerkük'ü ele geçiren Kürtlerle IŞİD arasındaki çatışmada 10 peşmerge öldü

Irak Kürdistan Özerk Yönetimi, resmi sınırlarının dışında kalan ve yıllardır statüsü tartışılan petrol bölgesi Kerkük’ü, IŞİD'in ilerleriyişini gerekçe göstererek ele geçirdi. Kentin kırsalında çatışmaların artması ve IŞİD’in bazı noktaları ele geçirmesinin ardından Kürt Bölgesel Yönetimi askerleri kente gelerek kontrolü tamamen sağladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanı Cafer Mustafa, Kerkük'ün 56 kilometre batısındaki Havice ilçesine bağlı bazı nahiye ve köylerde peşmerge güçleriyle Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları arasında yer yer çatışmaların yaşandığını ve karşılıklı kayıpların olduğunu söyledi.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, Bakan Mustafa, Kerkük'ün Havice ilçesine yakın bölgelerde çatışmaların meydana geldiğini belirterek, "Peşmerge güçleriyle IŞİD arasındaki çatışmalarda 10 peşmergemiz şehit olmuş, 20'si de yaralanmıştır" dedi.

Her iki tarafın birkaç saattir karşılıklı olarak havan toplarını attıklarını belirten Mustafa, "Peşmerge güçleri Kerkük'ün genelinde kontrolü ele almış durumda. Şu anda bulunduğumuz bölgenin ilerisine doğru gitmeyeceğiz. Havice'den itibaren Kerkük'e herhangi bir saldırı yapılmaması için bölgede kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'Çatışmaların sorumlusu Nuri Maliki'

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim de bazı ilçe ve nahiyelerini ziyaret etti. Çatışmaların Kerkük'e yansımaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten vali şöyle devam etti:

"Halkın rahat olması ve paniğe kapılmaması gerekir. Güçlerimiz gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Irak'ın genelinde çatışmaların başlamasından Başbakan Nuri Maliki sorumludur."

'Kerkük'te bir tek Irak askeri kalmadı'

Peşmerge Sözcüsü Cabbar Yawar, kentte kontrolü peşmergelerin sağladığını ve bir tek Irak askerinin bile kalmadığını açıkladı.

Petrol zengini Kerkük’ün bazı ilçeleri hâlâ IŞİD’in elinde bulunuyor. Kerkük İlçe ve Nahiyeleri Polis Müdürü Serhat Kadir, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) ele geçirdiği ilçelerden püskürtülmesi için güvenlik güçlerinin operasyona hazırlandığını söyledi.

Kadir, Kerkük’te durumun sakin olduğunu ancak Havice ilçesi ve Reşat kasabasının IŞİD'in kontrolünde olduğunu söyledi. Peşmerge ve polis güçlerinin, bu bölgeden 24 kilometre uzaktaki Multelke kasabasına konuşlandığını aktaran Kadir, operasyon için tüm güvenlik güçlerinin hazır bekletildiğini ifade etti.

Kerkük’te kentin cadde ve sokaklarında büyük bir askeri hareketlilik yaşanıyor. Irak ordu güçleri ve peşmergeler, olası bir saldırıya karşı teyakkuzda bekliyor.

Kerkük'te, Musul'daki şiddet gerekçe gösterilerek 23.00 ila 04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.