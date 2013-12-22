Hüseyin Çelik: Bakanlar istifalarını sundular, Başbakan süreci izliyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, yolsuzluk ve rüşvet operasyonları ile ilgili adı geçen dört bakanın istifalarını sunduğunu söyledi.

Kanal 7 Televizyonu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen 4 bakanla ilgili '' 4 bakan arkadaşımız 'kamuoyunda bizimle ilgili böyle bir algı oluşturulmak istendi' biz sizin istediğiniz her an görevimizi bırakmaya hazırız'' dediler buna bizzat ben şahidim, son kararı verecek olan Başbakanın kendisidir, Başbakan şu anda süreci izliyor'' şeklinde konuştu.

Çelik konuşma sırasında,Fethullah Gülen'in açıklamalarına yönelik ''Her cemaat içinde haddini aşanlar olduğu gibi bu cemaatte de haddini aşan insanların olduğu görünüyor. Bu insanları öncelikle ayıklamak da cemaatin kendi görevidir. Bizim cemaate saf samimi duygularla imanlarının gereği olarak cemaate bağlı olan insanlarla bizim kavgamız olamaz'' dedi.

Çelik'in açıklamalarında satır başları şöyle:



'Bayraktar bana dedi ki...'





17 Aralık sabahı başlatılan ve bakan çocuklarına kadar uzanan yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili konuşan Çelik "Erdoğan Bayraktar bana dedi ki ben oğlumun ne yaptığını biliyorum. Vicdanen rahatım Egemen Bağış çıktı Meclis'te alnımız ak başımız dik dedi. Öteki bakanlar da yarın çıkar gerekli açıklamayı yapar" ifadelerini kullandı.





Başbakan süreci izliyor





"Başbakan Erdoğan bu bakanları görevden alacak mı?" sorusuna Çelik "Bunu bana değil Başbakan'a sorun bunun kararını verecek kişi kendisidir" dedi. Başbakan Erdoğan'ın şu anda süreci izlediğini de sözlerine ekleyen Çelik "Başbakan'ın kararını kendisinden başka kimse bilemez" dedi.





"İstifalarını sundular"





Bakanların istifalarını Başbakan'a sundukları yönünde çıkan iddialara da yanıt veren Çelik "4 bakan arkadaşımız 'kamuoyunda bizimle ilgili böyle bir algı oluşturulmak istendi, biz sizin istediğiniz her an görevimizi bırakmaya hazırız' dedi. Bakanlar istifalarını sunuyordu. Buna bizzat ben şahidim" şeklinde konuştu.





'Hocaefendi hep dua ederdi'

Benim bugüne kadar bildiğim Hocaefendi hep şefkati hep duayı ön plana çıkarmıştır. Ben onun beddua ettiğine ilk defa şahit oluyorum. Hepimiz memleketin zararına hareket edenlere beddua etmeliyiz böyle bir beddua varsa buna hepimizin katılması lazım ben bunu üstüme almam şahsen…





'Cemaatte haddini aşan insanların olduğu görünüyor'



Şahsi menfaatlerini Cemaat'in menfaati haline getirenlerle Cemaat'in mücadele etmesi gerek. Biz onların da iktidarıyız. Eğer Cemaat'in bir şikayeti varsa gelip bize söyleyecekler tabii. Ama çakallara fırsat vermemek gerek. Belki Başbakan görüşmedi ama Bülent Arınç, Hoca'yla görüştü. Bir söz vardır, çıktığın kapıyı sert vurma, belki geri dönmen gerekir.



Her cemaat içinde haddini aşanlar olduğu gibi bu cemaatte de haddini aşan insanların olduğu görünüyor. Bu insanları öncelikle ayıklamak da cemaatin kendi görevidir. Bizim cemaate saf samimi duygularla imanlarının gereği olarak cemaate bağlı olan insanlarla bizim kavgamız olamaz.