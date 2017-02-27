Hürriyet'te Sedat Ergin dönemi bitiyor mu?

AKP iktidarıyla peş peşe krizler yaşayan Doğan Medya Grubu'nun amiral gemisi Hürriyet'te yönetim değişikliği konuşuluyor. Sedat Ergin'in, yaklaşık 2,5 yıl önce, Ağustos 2014'te getirildiği Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrıldığı, resmi açıklamanın hazırlandığı belirtiliyor. Aylardır konuşulan sürecin, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın Genelkurmay Başkanlığı'nda eleştirilere karşı verilen yedi cevabı içeren "Karargâh rahatsız" başlıklı kulis haberi üzerine hükümetin sert tepkisi ve hemen ardından başlatılan "cunta" soruşturmasıyla hızlandığı belirtiliyor.

Kulislerde Sedat Ergin'in yerine getirileceği iddia edilen Hürriyet yazarlarından eski Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila'ya herhangi bir görev teklifi yapılmadığı dile getiriliyor.

Gazeteciler.com'da "Hürriyet'in zirvesinde deprem" başlığıyla yayımlanan ve Ergin'in yerine Fikret Bila'nın getirileceği, değişimin perşembe günü yapılacağı iddiasını içeren haber Doğan Grubu'nca yalanlanmadı.

T24'ün başvurduğu Hürriyet kaynakları "Yorum yok" karşılığıyla yetinmekle birlikte, iddiaları yalanlamadılar. Kaynaklar, Ergin'in yerine; Milliyet İstihbarat Şefliği, Milliyet Ankara Temsilciliği ve Genel Yayın Yönetmenliği döneminden beri Aydın Doğan'ın en güvendiği isimlerden olan Fikret Bila'nın getirilmesinin "sürpriz olmayacağını" söylediler.

Redhack'in Doğan Medya Grubu Başkanı iken Eylül 2016'da Mehmet Ali Yalçındağ'a ait olduğu iddiasıyla yayımladığı yazışmalarda, Sedat Ergin'in Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'nden, Deniz Zeyrek'in de Hürriyet Ankara Temsilciliği'nden alınmasına ilişkin olduğu öne sürülen bir metin de kamuoyuna yansımıştı.

Aydın Doğan'ın TÜSİAD'ın ilk kadın başkanı olan kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ'la evli olan Mehmet Ali Yalçındağ, yazışmaların sızması üzerine Doğan Medya Grubu Başkanlığı'ndan ayrılmış, ancak yayımlananların "e-mail" değil "günlükleri" olduğunu açıklamış, sızdırmalarda çarpıtmalar olduğunu öne sürmüştü.

Yalçındağ'ın ayrılmasının ardından, darbe girişimininin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı facetime ile ekrana bağladıktan sonra iktidar çevrelerinde de takdir gören Hande Fırat, Doğan TV Ankara Temsilciliği'nden Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği'ne getirilmişti.

Hürriyet'ten Milliyet'e, Milliyet'ten Hürriyet'e

Sedat Ergin'in Hürriyet'teki ilk görevi Washington Temsilciliği olmuştu. Daha sonra Hürriyet Ankara Temsilciliği'ne getirilen Ergin, 2005 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Ergin, Ekim 2000'de Milliyet'in Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlenen Mehmet Y. Yılmaz'ın Hanzade Doğan Boyner ile görüş ayrılığı yaşaması üzerine Nisan 2005'te bıraktığı bu göreve getirildi. Ergin, Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği görevinden yaklaşık 4,5 yıl sonra, 2009 Eylül ayı sonunda alındı.

Milliyet gazetesi Doğan grubu bünyesindeyken yapılan bu operasyonun ardından tekrar Hürriyet'e dönen Ergin, köşe yazarlığını sürdürürken Ağustos 2014'te Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildi. Böylece Ergin, Hürriyet Ankara Temsilciliği görevinde selefi olan Enis Berberoğlu'nun Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği görevinde halefi oldu.

Sedat Ergin kimdir?

1957 yılında doğan Sedat Ergin, İstanbul'da Robert Kolej'i bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. Ankara SBF'nin diplomasi bölümünden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1975 yılında Türk Haberler Ajansı (THA) Dış Haberler Servisi'nde başladı. 1976-1978 yılları arasında THA'nın Ankara Bürosu'nda diplomasi, Meclis ve Başbakanlık muhabirlikleri yaptı.

1979-1987 yılları arasında, Hasan Cemal'in yönetimindeyken Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda diplomasi muhabirliği görevini üstlendi.

1987 yılında Hürriyet'e transfer olan Ergin, gazetenin Washington Temsilciliği'ne getirildi. Yaklaşık 6 yıl süreyle bu görevi üstlenen Ergin, 1 Mart 1993 tarihinde Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği'ne getirildi. Bu görevi sırasında yaklaşık 12 yıl yazdığı "Ankara'dan" köşesinde genellikle diplomatik ve siyasi gelişmeleri ele aldı. Hürriyet'teki görevinin yanı sıra yine Doğan grubu bünyesindeki CNN Türk'te "Ankara Kulisi" programının katılımcılarından oldu.

2005 Nisan ayında getirildiği Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği görevinden, yaklaşık 4,5 yıl sonra, 2009 Eylül ayı sonunda, gazetenin tirajındaki düşüş nedeniyle alındı.

REFAHYOL koalisyonunun 28 Şubat sürecindeki çöküşünü anlatan "Fırtına" dizi yazısıyla 1997'de, 1 Mart tezkere krizine giden süreci anlatan "Bizden Saklananlar" dizi yazısıyla da 2003'te olmak üzere iki kez Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü'nü kazandı. Çalışmaları iki kez de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gazetecilik Ödülü'ne değer görüldü.

Sedat Ergin, Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Ergin ile evli.