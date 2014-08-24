Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin oldu

Enis Berberoğlu'nun yaklaşık 5 yıl sürdürdükten sonra 8 Ağustos'ta istifa ettiği Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ne, gazetenin yazarlarından Sedat Ergin getirildi.

Hürriyet yönetiminin duyurmaya hazırlandığı kararla Genel yayın Yönetmenliği'ne getirilen Sedat Ergin'in Hürriyet'teki ilk görevi Washington Temsilciliği olmuştu. Daha sonra Hürriyet Ankara Temsilciliği'ne getirilen Ergin, 2005 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Ergin, Ekim 2000'de Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlenen Mehmet Y. Yılmaz'ın, Hanzade Doğan Boyner ile görüş ayrılığı yaşaması üzerine Nisan 2005'te bıraktığı bu göreve getirildi. Ergin'in Milliyet Genel yayın Yönetmenliği görevinden, yaklaşık 4,5 yıl sonra, 2009 Eylül ayı sonunda alındı.

Milliyet gazetesi Doğan grubu bünyesindeyken yapılan bu operasyonun ardından tekrar Hürriyet'e dönen Ergin, köşe yazarlığını sürdürdü.

Son kararla; Sedat Ergin, Hürriyet Ankara Temsilciliği görevinde selefi olan Berberoğlu'nun Hürriyet Genel yayın Yönetmenliği görevinde halefi olmuş oldu. Hem Enis Berberoğlu, hem de Sedat Ergin, T24 yazarı Hasan Cemal'in Cumhuriyet Genel yayın Yönetmenliği görevi sırasında Cumhuriyet Ankara Bürosu'nda ekonomi ve diplomasi muhabiri olarak çalışmışlardı. Ergin, Cemal'in Cumhuriyet Ankara Temsilciliği sırasında Cumhuriyet gazetesi Ankara Bürosu'nda çalışmaya başlamıştı.

Hürriyet'in üç Genel Yayın Yönetmeninden 'selfie'

20 yıl boyunca Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Ertuğrul Özkök, geçtiğimiz günlerde Hürriyet'ten istifa eden Enis Berberoğlu ve Berberoğlu'nun yerine göreve gelen Sedat Ergin çektirdikleri 'selfie'yi Özkök'ün Instagram hesabından paylaşmıştı.



Sedat Ergin kimdir?

1957 yılında doğan Sedat Ergin, İstanbul'da Robert Kolej'i bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. Ankara SBF'nin diplomasi bölümünden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1975 yılında Türk Haberler Ajansı Dış Haberler Servisi'nde başladı. 1976-1978 yılları arasında THA'nın Ankara Bürosu'nda diplomasi, Meclis ve Başbakanlık muhabirliği yaptı.

1979-1987 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda diplomasi muhabirliği görevini üstlendi.

1987 yılında Hürriyet'e transfer plan Ergin, gazetenin Washington Temsilciliği'ne getirildi. Yaklaşık 6 yıl süreyle bu görevi üstlenen Ergin, 1 Mart 1993 tarihinde Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği'ne getirildi. Bu görevi sırasında yaklaşık 12 yıl yazdığı "Ankara"dan " köşesinde genellikle diplomatik ve siyasi gelişmeleri ele aldı. Hürriyet'teki görevinin yanı sıra yine Doğan grubu bünyesindeki CNN Türk'te "Ankara Kulisi" programının katılımcılarından oldu.

2005 Nisan ayında getirildiği Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği görevinden, yaklaşık 4,5 yıl sonra, 2009 Eylül ayı sonunda, gazetenin tirajındaki düşüş nedeniyle alındı.

REFAHYOL koalisyonunun 28 Şubat sürecindeki çöküşünü anlatan "Fırtına" dizi yazısıyla 1997'de, 1 Mart tezkere krizine giden süreci anlatan "Bizden Saklananlar" dizi yazısıyla da 2003'te olmak üzere iki kez Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü'nü kazandı. Çalışmaları iki kez de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gazetecilik Ödülü'ne değer görüldü.

2009 yılından beri Hürriyet'te köşe yazısı yazan Sedat Ergin, Özyeğin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Canan Ergin ile evli.

