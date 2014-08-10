Hürriyet'ten istifa eden Enis Berberoğlu'ndan veda mesajı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, önceki gün görevinden istifa etti.

5 yıl önce Ertuğrul Özkök’ün yerine genel yayın yönetmeni olan Berberoğlu, önceki gün istifasını yayın ekibine duyururken şunları söyledi: “Bu göreve geldiğimde ‘Bu iş için 5 yıl yeter’ demiştim, yaklaşık 5 yıl oldu. Eğer bu istifamı seçimden sonra yürürlüğe koysaydım amacını aşan spekülasyonlara yol açacaktı. O yüzden kararımı şimdi uygulamaya koydum. Ben 60 yaşına giriyorum. Hürriyet 66 yaşında. Hürriyet gibi kurumlar için mükemmel sayılacak bir yaş benim gibi bir fani açısından aslında değişim sinyali olarak görülmeli. Hiç kimse koltuğa yapışmamalı, gençlere ve değişime yer açmalı.”

Ekonomi gazetecisi

Enis Berberoğlu, 1956 İstanbul doğumlu. 1975’te Avusturya Lisesi’ni bitirdi ve Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Ekonometride yüksek lisans eğitimi aldı. Gazeteciliğe ise 1981 yılında Dünya gazetesinde başladı. Bir dönem Cumhuriyet gazetesinde çalıştı. Bonn temsilciliği, Bağdat’ta savaş muhabirliği yaptı. Sırasıyla Hürriyet Ekonomi Müdürü, CNN Türk Ekonomi Müdürü ve Hürriyet Haber Koordinatörü oldu. Hürriyet Ankara Temsilciliği yaptı. Bir dönem de Hürriyet ve Radikal gazetelerinde yazar olarak mesleğini sürdürdü. 29 Aralık 2009’da ise Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni oldu. Bu mesleki geçmişi ile Türk basınında ‘ekonomi gazeteciliğinden genel yayın yönetmenliğine’ geçiş yapabilen az sayıda gazeteci arasına girdi. Enis Berberoğlu kendisi gibi gazeteci olan Oya Berberoğlu ile evli ve bir kız çocuk babasıdır. Almanca ve İngilizce bilen Berberoğlu’nun, yayınlanmış “Susurluk: 20 Yıllık Domino Oyunu”, “Kod Adı: Yüksekova. Susurluk, Ankara, Bodrum, Yüksekova Fay Hattı” ve “Öbür Türkler” adlı kitapları var.

'Hürriyet veda kültürü hep güzeldir'

Enis Berberoğlu, daha önce gazetede aynı görevi üstlenen Ertuğrul Özkök ve bir dönem Milliyet’te genel yayın yönetmenliği yapan Sedat Ergin’le birlikte veda pozu verdi. Özkök fotoğrafı Instagram hesabından “Hürriyet veda kültürü hep güzeldir” notuyla paylaştı ve altına şu yorumu yazdı:

“Genel yayın yönetmenimiz Enis Berberoğlu bugün kendi arzusu ile görevinden ayrıldı. Şu an saat 19:49. İki eski genel yayın yönetmeni ben, Enis Berberoğlu ve Milliyet eski genel yayın yönetmeni Sedat Ergin ex genel yayın yönetmenleri selfie’si yaptık. Hürriyet veda kültürü hep güzeldir.”