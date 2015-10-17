Hürriyet'e Ankara katliamı soruşturması!

Ankara’daki barış mitingine yönelik bombalı saldırı sonrası getirilen yayın yasağını ihlal ettiği iddiasıyla Hürriyet gazetesi hakkında soruşturma başlatıldı. Saldırıya ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaşan kamu görevlileri hakkında da soruşturma açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Ekim’de Ankara’da barış mitingine yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin gizlilik kararının ardından getirdiği yayın yasağını ihlal ettiği gerekçesi ile Hürriyet gazetesine soruşturma başlattı.
Hürriyet gazetesinin yanında soruşturma bilgilerini gazete ile paylaşan kamu görevlileri hakkında da savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın TCK’daki “Soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçu kapsamında yürütüleceği belirtildi.