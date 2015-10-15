Cumhuriyet: Ankara katliamıyla ilgili getirilen yayın yasağı bizim için yok hükmündedir!

Cumhuriyet gazetesi, Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nin, 10 Ekim’de Ankara Garı’nda meydana gelen bombalı terör saldırısıyla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar uygulanmak üzere getirilen son dönemin en geniş kapsamlı yayın yasağına uymama kararı aldı.

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, gazetenin aldığığı kararla ilgili, "Yürütülen soruşturmayla ilgili sınırları biliyoruz ve elbette dikkate alırız. Yayın yasağı ise bizim için yok hükmündedir" dedi.

Atalay'ın açıklaması şöyle:

"Misal, bir hakim çıkıp da bir sanık hakkında idam kararı verse buna uyulmasını mı bekleyeceğiz? Yayın yasağı diye bir kararın da hukuken bundan bir farkı yoktur. Bu ülkede, bir hakimin verdiği tahliye kararının bile savcı tarafından yok hükmünde sayılıp uygulanmadığını biliyoruz. O halde, kanunda ve hukukta yeri olmayan bir talimatı, sırf görünüşte hakim kararı var diyerek niye uygulayalım? Kusura bakmasınlar, biz bu yayın yasağı kararını çöpe atıyoruz. Yürütülen soruşturma elbette gizlidir, kanun da bunu düzenliyor ve hangi sınırlar içinde kalınması gerektiğini yazıyor, bunu biliyoruz ve elbette dikkate alırız. Yayın yasağı ise bizim için yok hükmündedir."