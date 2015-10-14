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Ankara katliamıyla ilgili haberlere 'karartma' gibi yayın yasağı!

Yasak, "yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren her türlü medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınları" kapsıyor

14 Ekim 2015 18:19

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, en az 97 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili tüm haberlere "geçici" yayın yasağı getirdi.  Karar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 14 Ekim’de medya kuruluşlarına “ivedi” ibaresiyle bildirildi. Kararın, "yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren her türlü medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınları" kapsadığı belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı Tekin Küçük imzalı kararda, “soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren her türlü medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasına yasaklanmasına karar verildiğinden, söz konusu kararın infaz edilmesi için gereği rica olunur” dendi.

Hürriyet 'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre savcılık kaynakları canlı bomba ile irtibatlı olan şüphelilerin yakalandıktan sonra yayın yasağının kaldırılacağını bildirdi.

Bombalı saldırı ile ilgili soruşturmada önceki gün gizlilik kararı alınmıştı. Bu karara göre avukatlar dosyadan bazı istisnalar dışında bilgi, belge alamayacaklar. Benzer kısıtlama kararları Suruç ve Diyarbakır’daki bombalı saldırılardan sonra da alınmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen kararın tam metni şöyle:

 

 

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