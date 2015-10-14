CHP, Ankara katliamında ölenlerin 'şehit' sayılmaları için kanun teklifi verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ankara'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın şehit sayılması için kanun teklifi vereceğiz" sözleri üzerine CHP harekete geçti. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara’daki katliamda hayatını kaybedenlerin ‘şehit’ sayılmaları için kanun teklifi hazırladı.

CHP'li Mahmut Tanal, katliamda ölenlerin ‘şehit’ yaralıların ‘gazi‘ sayılmalarını öngören düzenlemeyi hazırladı. TBMM Başkanlığı’na sunulacak olan kanun teklifi, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna ek geçici bir madde ekliyor.

Tanal’ın hazırladığı kanun teklifinde; “Ülkemizin daha yaşanılası bir yer olması için canını veren bu vatandaşlarımızın vicdanlarda şehit olarak kabul edilmesinin yanı sıra resmi olarak da şehit kabul edilmesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.