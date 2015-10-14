Ankara katliamı şüphelisinin babası konuştu: Defalarca emniyete şikayet ettim

Ankara katliamındaki ikinci bombacı olduğu öne sürülen Ömer Deniz Dündar'ın babası oğlunu geri almak için defalarca emniyete gittiğini, oğlunu polise bildirdiğini ancak sonuç alamadığını söyledi.

Ankara katliamını Yunus Emre Alagöz’le birlikte yaptığı öne sürülen Ömer Deniz Dündar’ın 2013 yılında Suriye ’ye gittiği, 2014 yılında Türkiye ’ye geldiği, Türkiye’de 8 ay kaldıktan sonra tekrar Suriye’ye gittiği ortaya çıktı.

Radikal’den İdris Emen'e konuşan baba M.D., ‘Benim oğlum böyle bir şey yapamaz’ dedi.

Ömer Deniz Dündar’ın babası M.D.'nin açıklamaları şöyle:

"Benim oğlum böyle bir şey yapamaz. Oğlumu Suriye’den geri getirmek için defalarca emniyete gittim. Oğlum 2014 yılında Adıyaman’a geldi. 8 ay yanımda kaldı. Ben oğlumu Emniyet'e şikayet ettim. Emniyet'e, ‘bunu alın cezaevine atın’ dedim. İfadesi alındıktan sonra oğlum serbest bırakıldı. 8 ay sonra Suriye’ye gitti. Ömer Deniz evliydi. Ömer Deniz’in bir çocuğu vardı. Ömer Deniz’le sekiz aydır hiç konuşmuyorduk. Şimdi ben ne yapacağım? Oğlumun böyle bir saldırı yaptığına dair emniyetten bana bir bilgi verilmedi’ dedi.