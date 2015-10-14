T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara katliamı şüphelisinin babası konuştu: Defalarca emniyete şikayet ettim

Ömer Deniz Dündar’ın Ankara katliamını Yunus Emre Alagöz’le birlikte yaptığı öne sürülüyor

14 Ekim 2015 15:37

Ankara katliamındaki ikinci bombacı olduğu öne sürülen Ömer Deniz Dündar'ın babası oğlunu geri almak için defalarca emniyete gittiğini, oğlunu polise bildirdiğini ancak sonuç alamadığını söyledi.

Ankara katliamını Yunus Emre Alagöz’le birlikte yaptığı öne sürülen Ömer Deniz Dündar’ın 2013 yılında Suriye ’ye gittiği, 2014 yılında Türkiye ’ye geldiği, Türkiye’de 8 ay kaldıktan sonra tekrar Suriye’ye gittiği ortaya çıktı.

Radikal’den İdris Emen'e  konuşan baba M.D., ‘Benim oğlum böyle bir şey yapamaz’ dedi.

Ömer Deniz Dündar’ın babası M.D.'nin açıklamaları şöyle:

"Benim oğlum böyle bir şey yapamaz. Oğlumu Suriye’den geri getirmek için defalarca emniyete gittim. Oğlum 2014 yılında Adıyaman’a geldi. 8 ay yanımda kaldı. Ben oğlumu Emniyet'e şikayet ettim. Emniyet'e, ‘bunu alın cezaevine atın’ dedim. İfadesi alındıktan sonra oğlum serbest bırakıldı. 8 ay sonra Suriye’ye gitti. Ömer Deniz evliydi. Ömer Deniz’in bir çocuğu vardı. Ömer Deniz’le sekiz aydır hiç konuşmuyorduk. Şimdi ben ne yapacağım? Oğlumun böyle bir saldırı yaptığına dair emniyetten bana bir bilgi verilmedi’ dedi.

ETİKETLER

ankarakatliamsaldırıyunus emre alagözcan deniz dündarhaber

İlgili Haberler

"Polis, Ankara'daki katliamda, Suruç bombacısının abisinin görüntülerine ulaştı"

Canlı bombaya ait olduğu belirtilen görüntüler dijital uygulamayla netleştirildi

CHP, Ankara katliamında ölenlerin 'şehit' sayılmaları için kanun teklifi verdi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'ye sunulmak üzere kanun teklifini hazırladı

"Bomba Ankara'da patlayacak" tweetiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı

Twitter dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na üç Twitter hesabının IP adresini vermişti

Ankara saldırısının travmasıyla nasıl başa çıkılır?

Türk Psikologlar Derneği, 40 kadar psikologla saldırılardan dolayı sarsılmış kişilere destek sunmaya çalışıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24