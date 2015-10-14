"Polis, Ankara'daki katliamda, Suruç bombacısının abisinin görüntülerine ulaştı"

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan, "Ankara’da 97 kişinin can verdiği katliam sonrası bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen polis, Suruç bombacısının ağabeyi Yunus Emre Alagöz’ün görüntüsüne ulaştı" diye yazdı. Şardan, "Alagöz’e ait olduğu belirtilen ancak net olmayan görüntü, dijital uygulamalarla netleştirildi" dedi.

Milliyet'te Şardan imzasıyla çıkan haber şöyle:

Barış Mitingi’ne katılmak amacıyla Ankara Tren Garı önünde toplanan kitleye yönelik gerçekleştirlen eşzamanlı canlı bomba eylemini soruşturan güvenlik birimleri dün sürpriz bir ipucuna ulaştı. Kamera kayıtlarında yapılan incelemeler sonucunda Suruç bombacısı Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün ağabeyi Yunus Emre Alagöz’ün görüntüsüne ulaşıldı. Bu gelişme üzerine canlı bomba eylemcilerinin arta kalan doku örnekleri Alagöz ailesiyle örtüştürülmek amacıyla biyolojik çalışma başlatıldı.

Katliamın ardından bölgedeki kamera kayıtlarını özel kamera izleme sistemi içinde değerlendiren güvenlik birimleri, aranan ipucuna nihayet dün ulaştı. Emniyet ve MİT görevlilerinin birlikte yürüttüğü izleme çalışmaları sırasında, Radikal dinci terör örgütü IŞİD içinde değerlendirilenadıyaman Grubu’nda faaliyet gösterdiği tespit edilen Yunus Emre Alagöz’ün eşkaline uyan bir görüntü elde edildi.

Dijital netleştirme

Suruç’taki canlı bomba eylemi gerçekleştiren Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün ağabeyi olan ve halen polis ve UYAP kayıtlarında aranır konumda bulunan Yunus Emre Alagöz’e ait olduğu belirtilen görüntü çok net olmaması nedeniyle dijital görüntü uygulamalarıyla daha net hale getirildi. Yapılan son düzeltme sonrasında, görüntüdeki şüphelinin çok büyük olasılıkla Yunus Emre Alagöz olduğu anlaşıldı.

Bu gelişme sonrasında, olayın ardından ilk aşamada gündeme gelen IŞİD ve Adıyamanlı Dokumacı Grubu bu kez daha güçlü halde soruşturmanın merkezine oturdu. Suruç eylemi sonrasında adı kamuoyuna gelen ve liderliğini Mustafa Dokumacı’nın yaptığı IŞİD bağlantılı grup içinde yeralan ağabey Yunus Emre Alagöz’ün adı kardeşinin canlı bomba eylemi sonrasında kamuoyuna yansımıştı. Ancak, Polis ve MİT’in yaptığı çalışmalar sonucunda Alagöz’ün Adıyaman’dan ayrıldığı ve büyük ihtimalle Suriye’de olduğu değerlendirmeleri yapılmıştı. Ankara eylemi şüphelisi Alagöz’ün adı ve fotoğrafı Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nce geçen Temmuz’da hazırlanan listede yeralmıştı.



DNA karşılaştırması

Bu gelişmenin ardından, eylemdeki 2. canlı bombanın da Alagöz’ün tanıdığı bir kişi olabileceği üzerine yoğunlaşan güvenlik birimleri, şüphelerini Adıyaman Grubu içindeki diğer isimlere yöneltti. Bu amaçla listede ismi bulunan şüphelilerin ailelerine ait DNA’larıyla karşılaştırmaya alınacak. Alagöz’le birlikte 2. canlı bombanın Ankara’ya gelmesi nedeniyle polis bir yandan da başkentte bu gruba rehberlik yapan başka bir örgüt hücresi olup olmadığını araştırmaya başladı.