Uludere'den Ankara'ya, hangi olaylara yayın yasağı getirildi?

Geçtiğimiz beş yıl içinde 150'den fazla soruşturma için yayın yasağı kararı alındı.

Zaman'da yer alan habere göre, yayın yasağı getirilen önemli olaylar özetle şöyle:

Ankara patlaması: Ankara'da 3 saniye arayla 2 canlı bomba kendini patlattı. ‘Emek, Barış ve Demokrasi' mitingine katılmak üzere Ankara Garı önünde toplanan grupta en az 97 kişi can verdi, 400'ü aşkın insan da yaralandı. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği soruşturma hakkında yazılı, görsel ve sosyal medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınlara yasak getirdi.

Reyhanlı saldırısı: 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırısında 52 kişi hayatını kaybetti, 146 kişi yaralandı. Bir gün sonra Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi yayın yasağı getirdi.

Yüksekova: 25 Ekim 2014'te Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı olduğu iddia edilen kişiler sivil kıyafetli askerlere arkadan ateş açtı, 3 asker can verdi. Olay yeri ve şehitlerin cenaze görüntülerini kapsayan şekilde her türlü yayın hakkında yasak kararı alındı.

Bingöl suikastı: Kobane eylemlerinin sürdüğü 8 Ekim 2014'te gece saatlerinde Bingöl'de gerçekleştirilen saldırıda Bingöl Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ile Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu şehit edilmişti. Bingöl Sulh Ceza Hakimliği, olayla ilgili yayın yasağı getirdi.

Musul konsolosluk baskını: Musul'u ele geçiren IŞİD terör örgütü 11 Haziran 2014'te Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nu basıp 49 Türk vatandaşını rehin aldı. 5 gün sonra yayın yasağı getirildi.

Uludere faciası: 28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesinde 34 sivil vatandaşın öldürüldüğü hava bombardımanı hakkında olaydan kısa süre sonra yayın yasağı konuldu.

17-25 Aralık soruşturmaları: 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının kamuoyunda konuşulmaması ve gündeme gelmemesi için mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alındı.

MİT TIR'ları: Hatay ve Adana'da, Suriye'deki gruplara silah taşıdığı ileri sürülen MİT'e ait TIR'ların savcılık kararıyla durdurulması hakkında 14 Ocak 2015 tarihinde yayın yasağı getirildi.

Soma maden kazası: Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin öldüğü maden faciasıyla ilgili haberler hakkında televizyon kuruluşları RTÜK tarafından uyarıldı.