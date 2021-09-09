Hürriyet yazarı: Yıldız Tilbe PCR testi yaptırmış; hani 'PCR büyük oyundur, bu oyuna gelmeyin' diye ‘büyük’ laflar ediyordunuz?

Hürriyet yazarı Orkun Ün, Koronavirüs aşısına karşı söylemleriyle gündeme gelen şarkıcı Yıldız Tilbe'nin "PCR da olmayacağım, aşı da olmayacağım. Ne yani çalışmam yasaklanacak mı? Kendi konserime giderken PCR mı olacağım, olmam!" sözlerini hatırlatarak, "Salı akşamı Kuruçeşme’de konseri vardı Tilbe’nin. Konsere çıktı mı? Çıkmamalı? Nasıl olur bu? Acaba aşı mı oldu? Gibi sorular kafama dönerken, güzel haberi aldım. Geri adım atmış. PCR testi yaptırmış. Negatif sonucunu alınca da konsere çıkabilmiş. Yani aşı olduğu iddiaları doğru değil. Zaten tek doz aşı sahneye çıkmak için yetmiyor, iki doz aşının tamamlanmış olması gerekiyor. O yüzden şimdilik PCR ile sorunu çözmüş Yıldız Hanım" dedi.

Ün, yazısına şöyle devam etti:

"Ama hani... 'PCR testi yaptırmam' diyordunuz? 'PCR testleri insanların beynine dışarıdan müdahalede bulunulmasını sağlıyor' diyordunuz? 'PCR büyük oyundur, bu oyuna gelmeyin' diye ‘büyük’ laflar ediyordunuz? Demek ki neymiş? Büyük konuşmamak gerekiyormuş. İş ekmek parası olunca ‘şov’ yapmayı bırakmak gerekiyormuş. Şimdi aşı ve PCR karşıtları düşünsün. En büyük kalelerinizden biri olan Yıldız kalesi yıkıldı, geriye bir tek Yeşim Salkım kalesi kaldı."

TIKLAYIN - Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı olduğu iddialarını yalanladı: Olmadım aşı maşı olmayacağım