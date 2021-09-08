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Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı olduğu iddialarını yalanladı: Olmadım aşı maşı olmayacağım

Aşı karşıtı açıklamaları sonrası ünlü şarkıcının, 18 Eylül'de vereceği konser iptal edilmişti.

08 Eylül 2021 10:26

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyerek aşı karşıtı açıklamalarda bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe, aşı olduğu iddialarını yalanladı.

Aşı yaptırmadığı için Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konserin de iptal edildiği ileri sürülmüştü.

Sık sık Koronavirüs aşısı karşıtı açıklamalar yapan Tilbe, "Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün" diyen şarkıcı, gerekirse konserlerini iptal edeceğini de söylemişti.

Fikrini değiştirdiği ve aşı olduğu iddia edilen Yıldız Tilbe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Olmadım aşı maşı olmayacağım" dedi.

Habertürk yazarından tepki

Habertürk Yazarı Sevilay Yılman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tilbe'ye tepki gösterdi. Yılman paylaşımında şunları yazdı:

"Aşı olup olmaman keşke sadece seni bağlasaydı Yıldız Tilbe! Ben de derdim; Bana ne senin aşından! Ama değil! Sen ve senin gibiler yüzünden toplum bu pandemi belasından kurtulamıyor! Hadi olmuyorsun anladık! Bari milyonların hayran olduğu bir sanatçı olarak şovunu yapma anacım!"

 

 

 

 

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