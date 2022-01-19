Hürriyet yazarı Selvi: İmamoğlu mağduriyetten beslenmeye çalışıyor; bugün Cumhurbaşkanı’ndan değil, Kılıçdaroğlu’ndan bile randevu alamıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, pek çok projenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanmadığını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyet algısı yaratmaya çalıştığını savundu. Selvi, "Kendisine randevu veren Cumhurbaşkanı’nı hedef alarak, İçişleri Bakanı ile polemiğe girerek, İstanbul’a hizmeti değil Cumhurbaşkanlığı’nı hedef alarak kendini yıprattı. Bugün sadece Cumhurbaşkanı’ndan değil, Kılıçdaroğlu’ndan bile randevu alamıyor" ifadesini kullandı.

Selvi, yazısında "Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş" diyen İmamoğlu'na "Hem bütçenin bir buçuk katından fazla borçlan. Limiti aş, sonra da dön Cumhurbaşkanı’nı suçla. Ayrıca AK Parti döneminde o metrobüsler krediyle alınmamış. İmamoğlu, metrobüs alacaksa elini tutan yok. İstanbul’un bütçesi ona yeter" dedi.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanı, belediyede terörle iltisaklı ve irtibatlı kişiler olduğunu açıklıyor. İmamoğlu, terörle irtibatlı kişiler varsa alsaydın diye meydan okuyor. Bakanlık teftiş başlatıyor, bu kez de onun üzerinden bir mağduriyet algısı oluşturmaya çalışıyor. Ama bu iş artık kabak tadı vermeye başladı.

Sefaköy’e metro yapacağım diyor. Kendisi müteahhitlikten gelme, yıllarca belediye başkanlığı yaptı. Hazırlık projesi ile onay alınmayacağını bilmez mi? Benden iyi bilir. Projeyle ilgili hazırlıklarını tamamlamıyor. Yatırım kapsamına alınmayınca, İstanbul halkına ihanetle suçluyor.

İmamoğlu sürekli olarak mağduriyetten beslenmeye çalışıyor. Mağduriyet algısı üzerinden bir cumhurbaşkanı adaylığı çıkarmanın hesabını yapıyor."

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