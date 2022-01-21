Hürriyet yazarı Selvi: 2023’e giderken Ankara’nın İmralı konusundaki duruşunda bir değişiklik yok

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek" açıklaması sonrası başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmralı ve Edirne cezaevine ilişkin sözlerini dinlerken, hiç şaşırmadım. Hatta şunu iddia edebilirim ki, Erdoğan’ın, 'Demirtaş, Öcalan’a hesap verecek' şeklindeki sözlerine hiç şaşırmayanların başında HDP yöneticilerinin geldiğinden kuşkum yoktur. Çünkü Öcalan ile Demirtaş arasındaki gerilim, HDP cephesinde, herkesin bildiği bir sırdır. Ayrıca bu gerilim yeni de değil" dedi.

Selvi, "2023’e giderken Ankara’nın İmralı konusundaki duruşunda bir değişiklik var mı? Ankara’nın duruşunda bir değişiklik yok. Ama Demirtaş ile Öcalan arasında bir sorun olduğu kesin" ifadesini kullandı.

Selvi, ayrıca olayın muhalefetin "ilgi odağı haline geldiğini" söyleyerek şunları kaydetti:

Millet İttifakı, HDP ile girdikleri işbirliğini perdelemek için bunu ön plana çıkardı. Demirtaş’la işbirliğini gündemden düşürmek için İmralı boyutunu öne çıkarmayı tercih ettiler. MHP’nin hassasiyetini kaşımayı amaç edindiler. Akşener, Öcalan üzerinden yeni bir milliyetçi rüzgâr yakalamak için bunu fırsat olarak kullanmaya kalkıştı.

Yoksa Adalet Bakanlığı yıllar önce açıklamıştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Öcalan’ın dışarı çıkma imkânının olmadığını, İçişleri Bakanlığı yaptığı için en iyi Akşener bilir."

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