Hürriyet yazarı Sedat Ergin: AİHM’nin son HDP kararı, sıkıntı yaratan dosyalara bir yenisini ekledi

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) aralarında 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 40 HDP’li milletvekilinin dokunulmazlıklarının Anayasa’ya aykırı olarak kaldırıldığına hükmetmesini köşesine taşıdı.

Ergin, Osman Kavala davasında uygulanmayan AİHM kararına göndermede bulunarak, Türkiye ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ilişkilerinde ciddi sıkıntı yaşandığını ifade etti.

Ergin, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"HDP Merkez Yürütme Kurulu, önceki gün AİHM kararı üzerine yaptığı açıklamada, bu hükme dayanarak, başlamış olan davaların durdurulmasını, cezaevinde tutuklu olan HDP’lilerin tahliye edilmelerini, hükümlülerin de infazlarının durdurularak derhal serbest bırakılmalarını talep etmiştir. Tutuklu HDP’lilerden biri, bu dosyada da başvurucu olan Demirtaş’tır.

Türkiye, AİHS’nin 46’ncı maddesi çerçevesinde AİHM’den çıkan kesinleşmiş kararları uygulama yükümlülüğünü üstlenmiştir. Ancak son dönemde uygulanmayan kararlar, Türkiye ile AİHM ve kararların uygulamasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ile ilişkilerde ciddi bir sıkıntı yaratıyor. AİHM’nin son HDP kararı galiba bu sıkıntılı dosyalara bir yenisini eklemiş bulunuyor."

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