Hürriyet yazarı Özkök: Kim bu 'esrarengiz' Boğaziçili 'sıçan' M.B?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz, Oğuz Atay’ın kayıp günlüğü olayını gündeme getirip, ben de perde arkasını yazınca, 'Upper Cihangir' dünyası karıştı. Gerçi, onunla ilgili sadece kendilerinin konuşma hakkı bulunduğuna inanan bazı çevreler, 'Ne alakası var Oğuz Atay’ın Cihangir’le' deyip durmadan bana yükleniyorlar...Merakınızı tatmin edeyim. Hepsi biliyor ki 'Upper Cihangir' lafını sembolik olarak kullanıyorum..." dedi.

Özkök, "Bu arada Cihangir ahalisi galiba bu 'Upper' lafından pek hazzetmedi ki, mahalle baskısı yapmış olmalılar ki, bu kavramın mucidi T24’in düzeyli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz da artık sadece 'Cihangir' diye yazmaya başladı" ifadesini kullandı.

Özkök, yazısında "Geçen cumartesi T24’te Ayça Atikoğlu’nun bir yazıyla bu 'Upper Cihangir polisiyesinin' ikinci sezonu da yayına girdi.Türkiye’nin Dostoyevski’si Oğuz Atay’ın yıllardır merak edilen bir kayıp günlüğü olayı vardı. Sefa Kaplan’ın son kitabı ile bu konu yeniden açıldı. Konu da şuydu: Bu günlüğü kim ikinci eşinin evinden alıp Milliyet gazetesine sızdırdı? Ayça Atikoğlu geçen cumartesi günü 'Kayıp günlüğün ortaya çıkışının gerçek hikâyesi ' diye uzun bir yazı yazdı. Olayla ilgili ilginç ayrıntılar verdi. Kendisinin Oğuz Atay’a yakın olduğunu söyleyen bazı kişilerin 'Sayın Hırsız' diye alay ettikleri bir Boğaziçili gerçekten varmış. Evet defteri o kişi Oğuz Atay’ın ikinci eşinin evinden alıp getirmiş... Ama bu 'Sayın Hırsız'ın adı nedense bir türlü verilmiyor. Sadece isminin ilk harfleri var. M.B... Ayça Atikoğlu, bunu doğruladığı gibi ayrıca onun hakkında birkaç ipucu daha vermiş. Yani balkondaki esrarengiz adamın profili parça parça ortaya çıkıyor" ifadesini kullandı.

"Şimdi gelin Türk edebiyat tarihinin bu en ilginç polisiyesinin ikinci sezonunun ilk bölümünü Ayça Atikoğlu’nun yazısından izleyelim" diyen Özkök, Atikoğlu'nun T24'te yayımlanan yazısının ilgili bölümünü paylaştı.

Özkök, "Evet şimdi bu 'Upper Cihangir polisiyesinin' üçüncü sezonunu bekliyoruz... Kim bu sosyal medya kullanmayan, balkondaki esrarengiz M.B... Ayça Atikoğlu’nun da dediği gibi çıkıp kendini ifşa edecek mi... Tabii başlıktaki 'Boğaziçili sıçan' ifadesi bana değil, Oğuz Atay’ın ikinci eşine ait. Yoksa bana göre o günlüğü balkonda bulup getiren esrarengiz Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi M.B. Türk edebiyat tarihine çok önemli bir hizmet yaptı" görüşünü savundu.