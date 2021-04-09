Haber yazılarım yine Cihangir, oyuncular ve medya ünlüleri ile dolu; hafif bulanlar linkleri tıklayıversin

Medyada ilk göz ağrılarım, TRT ve Nokta - " Masumiyet " in Hülya Avşar'ı - The 27 Club'ın Jimi Hendrix'i - Selahattin Demirtaş 48 yaşında - Bu toprakların en iyi sinemacılarından Yılmaz Güney

Dışarılılar

Boşuna demiyorum salgın yüzünden Cihangir'in zengin ünlüleri küçük pahalı yerlere kaçınca meydan "dış güçlere" kaldı diye.

Hafta sonunda Edith Piaf'ı görmek için iki "dışarılı" genç oyuncu Home Room'a gelip saatlerce yiyip içtiler. Sizler için tercüme edersem, Kaldırım Serçesi'nin Yeşim Sarı'sı ve Burcu Halaçoğlu'su birlikte oynadıkları orta-zengin ünlü Tülay Günal'ı görmeye gelmişlerdi.

Ben yemek servisi olmayan Tiny House Cafe'de otururken onlar etler, salatalar yediler. Ben kapuskamı yemek için evime doğru yola koyuldum.

Cihangir kaldırımlarında yan yana iki mekânda.Tülay Günay, Yeşim Sarı karşılarında Burcu Halaçoğlu, yanlarında Tuğrul the Gonzo

İşi olan şanslı Cihangir tayfası

Bu aralar Cihangir kaldırımlarında boy gösteren orta ünlü, ünlü ve çok ünlü tiyatrocu ve televizyoncular, tıpkı biz gazeteciler gibi, ikiye ayrılıyor:

a) Piyasa çok kötü. Yapımcı ve kanalların ödü patlıyor. Makul bir iş bulsak hemen evet diyeceğiz.

b) Öyle sıradan projeler geliyor ki, parası çok iyi değilse, iki gün düşünüp hayır diyoruz.

Fakat hafta içinde bu durumun istisnası olan iki kişiyle muhabbet şansım oldu. Çok yakında bitecek "A.Rıza" dizisinin başrollerinden birini oynayan, GAİN'de İstanbul gezileri yapan komşum Ahmet Mümtaz Taylan. Ama diziden de önemlisi, "Ara Toplam" kitabı yeni çıkmış, çok keyifliydi. Hesabı o ödedi.

Yanındaki iş sahibi şanslı ünlü yönetmen ise Ömür Atay'dı. Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın oynadığı, benim bile yüzde 75'ini çok beğendiğim, "Masumiyet"in yönetmeni. Üç oyuncusundan, özellikle Hülya Avşar'dan çok sitayişle söz etti. Avşar kadar oyunculuğa aşık çok fazla "star" görmediğini söyledi.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Ara Toplam"ı, Ömür Atay'ın "Masumiyet"i ve Gonzo Tuğrul'un "Düzeyli Magazin"i

Canım Yılmaz Güney

Hafta sonu eve kapanmış Youtube'da film arıyorum. Birden karşıma "Kozanoğlu" çıkıyor.

Başrolde Yılmaz Güney; Atıf Abi (Yılmaz) yönetmiş. Suna Keskin ve Cahit Irgat dahil bir dolu harika oyuncu var. Yeri cennet olsun, Zeki Ökten reji asistanlığı yapmış. 1967 yapımı.

Filmin ilk sahnesinin final cümlesi ne biliyor musunuz? "Adalet olmayan yerde bereket olmaz". 1967'den 2021'e, yoruma gerek var mı?

Bu linkler ihmal edilmesin

* İlk yayın yönetmeni Hrant Dink ve şimdiki yayın yönetmeni Yetvart Danzikyan’ın arkadaşım olduğu Agos 25 yaşında. Ben her hafta alırım. Türkçe ve Ermenice.

* Telif hakları ve haber alma özgürlüğü tartışması, 30 Mart-8 Nisan haftasının sansür gündemi ve daha fazlası Susma Platformu'nda.

Tarihimden yapraklar

Oğlumla birlikte ilk yurtdışı

Baba-oğul 30 sene önce Amerika'da . Tabii hem eğitim hem eğlence

30 seneyi bile geçti. Oğlum Hüseyin Özdemir ile Amerika'dayız.

Avanta bir THY biletiyle Birleşik Amerika'ya gitmiştik. Hem de first class. Bir hafta AA'dan Nilay Karaelmas'ın evinde Manhattan New York'ta, bir hafta Amerika'nın Sesi'nden Mehmet Kavaklıoğlu'nda ve sonra Hale Ebiri'de, en son da ablam Hediye Ali'de Harrisburg'da kaldık. Hüseyin galiba bu yolculukta "Bu adamdan fena baba olmaz" diye düşünmeye başladı... Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

* Hayır, unutmadım. 10 Nisan, oğlumdan sadece üç yaş büyük olan Selahattin Demirtaş'ın doğum günü. Keşke "havuçlu kek" yapabilmek gibi bir marifetim olsaydı. İyi ki doğdun Selo...

* Evet haklısınız. Yeniden TV söyleşi-portremde kadın meslektaşlarımdan çok övgüyle söz ettim fakat adları yok. Öyle mi? TRT ve Nokta'dan başlayıp, hiç Google araması yapmadan, aklımda kalan yan yana çalıştıklarımı, minnetle sıralıyorum.

Reha Atasagun, Andaç Develi, İpek Çalışlar, Jülide Gülizar, Günseli Özkan, Nilay Karaelmas , Füsun Baytok, Hale Ebiri, Ayşe Silivri, Lale Gürsel, Yazgülü Aldoğan, Güldal Kızıldemir, Ayşenur Arslan, Nurcan Akad ,Semra Somersan ve tabii Duygu Asena....

Soldan sağa: Jülide Gülizar, "Yavrum bu nasıl uzun cümle..." - Mülkiye'den TRT'ye Reha Atasagun Beyaz Saray'da - Mülkiyeli iyi gazeteci, hafif entrikacı İpek Çalışlar- Hem TRT, hem Nokta Nilay Karaelmas- Nokta Yayın Kurulu'nda hep yanımızda olan Duygu Asena - Sıkıntıya gelemeyen iyi gazeteci Güldal Kızıldemir- Sonunda Hürriyet'te bile çalışmak zorunda kalan ama zamanında kurtulan Nurcan Akad - BirGün ve Halk Tv'den sonra nedense aramız bozulan Ayşenur Arslan

* Güldal Kızıldemir hatırlattı, Bejan Matur'un yazısını Radikal 2'ye koydurmayan ben değilmişim. Yani sansürcü değilim. O kendi yazısını geri çekmiş.

Advertorial (!)

SBF BYYO'dan Ertuğrul Özkök, Sefa Kaplan'ın kitabını bahane ederek Hürriyet'te polisiye Oğuz Atay yazıları yayımladı.

"Olaya" adı karışan Tarih Dergisi Yayın Yönetmeni, Nisan sayısında konuya ilişkin iki sayfalık bir yazısını yayımladı.

Ayrıca duyduğuma göre, Milliyet binasında beraber çalıştığım bir kadın gazeteci bu işi başlatan kişiyi bulmuş ve bir röportaj yapmış. Bakarsınız o da bu hafta içinde yayımlanmış olur. Ertuğrul Özkök de rahata erer.

20 liraya satılan derginin içinde başka ilgi çekici yazılar da var. Yeri gelmişken söyleyeyim.

Yeniden TV

Yeniden TV'deki söyleşi-portremin ikinci bölümü de yayınlandı.

Müzik önerisi

Diken internet haber sitesinde, yapay zekanın 27 yaşında ölen rockçıların şarkılarını yeniden düzenlediğini okudum.

Yapay zekanın marifeti umurumda değil. Fakat, Brian Jones (The Rolling Stones), Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison (The Doors), Kurt Cobain (Nirvana) tadımlık buyurun. Aramayın, Amy Winehouse yok.

The 27 Club...