Hürriyet yazarı: Özge Özpirinçci, yaptığı işi görmezden geliyor

Hürriyet yazarı Orkun Ün, "Yakamoz S-245" dizisinin yapımcısıyla mahkemelik olduğunu söylediği oyuncu Özge Özpirinçci'nin diziyi görmezden geldiğini, hiçbir paylaşım yapmadığını yazdı.

Ün, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Özge Özpirinçci’nin 'Yakamoz' dizisinin yapımcısıyla mahkemelik olduğunu, bu yüzden diziyle ilgili hiçbir etkinliğe katılmadığını yazdım geçen gün. Meğer Özge sosyal medyasından da hiç paylaşım yapmamış. 'Dizimiz yayına girdi, hayırlı olsun' falan dememiş.

Görmezden geliyor yani yaptığı işi Özge. Her ne olursa olsun, sen bir kere o imzayı attıysan, sette kamera karşısına geçtiysen, bitmiştir o iş...

Ben davalık oldum... Sette canımı sıktılar... Onunla küstüm... Bununla kavga ettim diye bir şey yok. E Kıvanç Tatlıtuğ çok mu istekliydi? İzleyenler fark etmiştir o da keyifsizdi. Artık senaryodan mı yoksa dışarıdan edilen müdahaleler yüzünden mi bilemem. Ama adam çıkıp işini yaptı. Yani, iş bu. Bedava yapmıyorsun ki. Maalesef küsemezsin, küsmemelisin. Sen küsersen çok kişinin emeğine yazık etmiş olursun."

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