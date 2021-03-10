Hürriyet yazarı Özbey: Elizabeth kazandı, bu işin asıl kaybedeni Prens Harry

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, Prens Harry ve Meghan Markle'ın Oprah Winfrey’e verdikleri röportajı yorumladı. Özbey, "Elizabeth kazandı, bu işin asıl kaybedeni Prens Harry" görüşünü savundu.

Özbey yazısında, "Gelin, kraliyet ailesini ırkçılıkla suçladı. Annesi koyu tenli olduğu için çocuğu da koyu tenli doğarsa ona prenslik ünvanı vermeyeceklerini iddia etti. Yetmedi. Prens de geçirdiği şaibeli kazayla hatırlanan annesi Prenses Diana’nın başına gelenlerin tekrarlanabileceğinden endişelendiğini açıkladı. Birleştirici değerleri temsil etmesi gereken bir hanedanla hiç yan yana gelmemesi gereken suçlamalar: Irkçılık, cinayet. Herkes 'şirket' lakabı takılan kraliyet ailesinin bundan büyük zarar göreceğini yazıp çiziyor. Ama hem kendi çevremde hem de sosyal medyada tam aksi bir reaksiyon gözlemliyorum. İthamlar o kadar korkunç ki ister İngiliz olsun ister olmasın, dünyadaki herkes sarayın etrafında kenetlendi gibi. Elizabeth kazandı. Bu işin asıl kaybedeni mi? Elbette Prens Harry..." düşüncesini dile getirdi.

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