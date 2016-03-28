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Magazin

Hürriyet yazarı Ömür Gedik, Hande Soral fotoğrafını savundu: Ünlüysen sokakta tetikte olacaksın; yoksa acımazlar!

Kelebek yazarları tepki çeken Hande Soral fotoğrafını tartıştı

28 Mart 2016 15:16

Hürriyet'in magazin eki Kelebek'in yazarları, ünlü oyuncu Hande Soral'ın eteğinin rüzgâr nedeniyle havalandığı sırada çekilen fotoğrafının yayınlanmasına gelen tepkileri tartıştı. Cengiz Semercioğlu ve Ömür Gedik, fotoğrafı yayınlayan Kelebek'i savunurken, Melike Karakartal ve Onur Baştürk ise fotoğrafın yayınlanmaması gerektiğini belirtti. "Sadece Türkiye değil tüm dünyada bu tip haberler yapılıyor" diyen Ömür Gedik, "Ünlüysen sokakta, dışarıda her an tetikte olacaksın. Yoksa kimse acımıyor" görüşünü dile getirdi. 

Cengiz Semercioğlu da, "Editoryal olarak eleştirin, gazetecilik, magazin anlayışı olarak tartışalım. Ama bunun kadına şiddet olduğunu, taciz olduğunu söylemeyin lütfen. Erkek ünlülerin de benzer fotoğrafları çekiliyor. Dünyada böyle fotosu çekilmeyen ünlü yok gibi... Buna Merkel de dahil" dedi.

Kelebek yazarlarının Hande Soral fotoğrafı hakkındaki görüşleri şöyle:

 

Melike Karakartal: Ünlü ben olsam
aynısını hissederdim

 

Melike Karakartal: Yayınlanmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Bir ünlünün halka açık bir yerde habersiz fotoğraflanması kanunlara aykırı değil, ancak fotoğrafın içeriği söz konusu olduğunda, yurt dışı yurt içi fark etmiyor, etik değerler ve nezaket işin içine giriyor.  Olaya şu açıdan bakıyorum; bir yerde rüzgarda eteği açılan bir kadının eteğinin altına gözlerimi diker miyim? Dikmem. Fotoğrafına da bakmam. Ünlü ben olsam, benim başıma gelse ne yaparım? Kendimi haksızlığa uğramış hissederim ve çok kızarım. Peki bu bir haber midir? Bu da tartışılabilir, ama benim için değil. Kadına şiddet, istismar gibi konular içinde boğulmuş bir ülkeyiz. Hoş, olmasak da görüşüm değişmez, bu nitelikte bir fotoğraf gördüğümde sadece rahatsız oluyorum.

 

Onur Baştürk: Keşke yayınlamasaydı

 

Onur Baştürk: Frikik, sadece Türk magazini için değil dünyadaki magazinin de vazgeçemediği bir element. Mesela yırtmaçlı elbise giymiş ünlü bir kadın arabadan inerken görüntülenirse vay haline! Muhabirler frikik yakalamak için peş peşe fotoğraf çeker.  Ünlü kadın ya frikik vermemek için uğraşır ya da umurunda olmaz. Bu konuda eşitsizlik var aslında. Ünlü bir erkeği frikik verirken pozlamak haliyle çok zor. Frikik denen pozlarda işin dozu önemli diye düşünüyorum. Ve Hande Soral’da işin dozunun biraz kaçtığını düşünüyorum. Keşke yayınlamasaydık.

 

Ömür Gedik: Ünlüysen sokakta
dikkatli olacaksın!

 

Ömür Gedik: Bu olay bu kadar konuşuluyor ve gündeme oturuyorsa tabii ki haberdir. 'Doğru mu değil mi'yi bir kenara bırakalım. Sadece Türkiye değil tüm dünyada bu tip haberler yapılıyor. Ama bir kadın olarak aynı şeyin başıma gelmesini istemezdim. Buradan şöyle bir ders çıkarılabilir: Ünlüysen sokakta, dışarıda her an tetikte olacaksın. Yoksa kimse acımıyor.

 

Cengiz Semercioğlu: Dünyada böyle
fotosu çekilmeyen ünlü yok gibi!

 

Cengiz Semercioğlu: Bu fotoğrafın bu kadar abartılmasına anlam veremiyorum... Editoryal olarak eleştirin, gazetecilik, magazin anlayışı olarak tartışalım. Ama bunun kadına şiddet olduğunu, taciz olduğunu söylemeyin lütfen. Erkek ünlülerin de benzer fotoğrafları çekiliyor. Dünyada böyle fotosu çekilmeyen ünlü yok gibi... Buna Merkel de dahil. 

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