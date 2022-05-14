Hürriyet yazarı: Mehmet Ali Erbil’in cinsiyetçi esprileri raf ömrünü doldurdu, Çarkıfelek zamanlarında değiliz

Keza o gece salonda Mehmet Ali Erbil’in laflarına gülenler de aynı şekilde. Onlar da farkında değil. Oysa “Çarkıfelek” zamanlarında değiliz. Evet, eskiden bu tür laflara alkış tutuluyor, reyting rekorları kırılıyor, çark öyle dönüyordu.
Şu da var: Belki o dönem Erbil’in cinsiyetçi esprilerine maruz kalan kadınlar (ve dahi erkekler) bu durumdan hiç hoşnut değildi, kendilerini her defasında kötü hissediyordu. Seslerini çıkarsalar bile onları duyacak, anlayacak hassasiyette bir çoğunluğu etraflarında göremiyorlardı. Şimdi öyle değil. Artık her şey hassasiyetlerle ilerliyor. Erbil’in anlamadığı ya da anlamakta direttiği şey maalesef bu."
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