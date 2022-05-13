Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan açıklaması: Espri amaçlıydı, yanlış anlaşıldı
13 Mayıs 2022 10:37
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Bir ödül töreninde sunucu Melike Öcalan’a söylediği “Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim” sözleri tepki çeken Mehmet Ali Erbil’den açıklama geldi.
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Erbil, “Benim her zamanki halim, espri amaçlı yapılan bir şeydi” diye kendisini savundu.
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Adı son olarak internet fenomeni Ece Ronay’ı taciz ettiği iddialarına karışan Mehmet Ali Erbil, bu kez bir ödül töreninde gecenin sunucusu Melike Öcalan’a söylediği sözlerle tepki geçti. Şovmen sahneye çıktığında Öcalan’a “Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim” dedi.
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Bebek’te görüntülenen Erbil, konuyla ilgili “Benim her zamanki halim. Espri amaçlı yapılan bir şeydi, yanlış anlaşıldı” dedi. Erbil, “Melike Hanım’la olaydan sonra konuştunuz mu” sorusuna da “Nasıl görüşeyim telefon numarası bile yok” diye yanıt verdi.