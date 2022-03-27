Hürriyet yazarı Hızlan: Aydın Engin'in "Tırmık'ı" birçok gerçeğe dokunur, iyi bir okur ondan bir havai fişek çıkarırdı

Hürriyet gazetesi yazarı Doğan Hızlan, Türkiye medyasının en kıdemli isimlerinden olan yazarımız Aydın Engin'in ardından kaleme aldığı yazıda, "Aydın Engin'in 'Tırmık'ı' birçok gerçeğe dokunur, iyi bir okur ondan bir havai fişek çıkarırdı" düşüncesini dile getirdi.

Hızlan yazısında, "Yargılanma ve sürgün. Aydın bu ikisini de fazlasıyla yaşadı. İyi, usta gazetecilerin önemli bir özelliği vardır, mizahı zekânın süzgecinden geçirdikten sonra kullanırlardı. Yalnız yazılarında değil, konuşmalarında da mizahı fark ederdiniz. Gazeteciliğini de takip ettiğim dostlarımdandı. Kabalıktan uzak bir üslubu vardı. Solda olanlarla solun dışında kalanlar da ondan yararlanırlardı. Çünkü yazılarında bilgi vardı. Ortam’daki yazılarını da hâlâ hatırlayanlar vardır. Günlük politikayı inancının eşliğinde okuru bilgilendirerek yazardı. Genç kuşağın gazete yazıları için onun yazılarını okumalarını salık veririm." ifadesini kullandı.

Hızlan şunları kaydetti:

"Frankfurt Kitap Fuarı’na gittiğimde eşi Oya Baydar ile beni evlerinde ağırlamışlardı. Buraya döndüklerinde de kitap toplantılarında onunla konuşurdum. Öldüğü günün gecesi hüzünlü bir yazısını okudum, aramızdan ayrılanları sevgiyle anıyordu. Tırmık, birçok gerçeğe dokunur, iyi bir okur ondan bir havai fişek çıkarırdı. Ortam’ın dergi boyutunda ben de kitapları yazardım."

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