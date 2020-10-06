Hürriyet yazarı Hande Fırat: Erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş alın' çağrısında bulunan doktor Edizer başhekim yardımcılığına kadar nasıl yükseldi?
06 Ekim 2020 08:00
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş alın' çağrısında bulunan ve görevden alınan doktor Ali Edizer'in GATA'da başhekim yardımcılığına kadar nasıl yükseldiğini sordu.
Fırat, "Doktor, artık eski başhekim yardımcısı... Ah be Ali Edizer, sen nasıl doktor oldun? Nerede okudun? Ne okudun? Nasıl yükseldin başhekim yardımcılığına kadar? Nasıl bir hayat yaşadın? Kadınları elma gibi mi görüyorsun? Doktor oldum da adam olamadım diye düşündün mü? Ya da bunu sana söyleyen oldu mu? Neyse, elveda Ali Edizer! Bundan sonra tek satır açıklamanı görmemek dileğiyle, elveda!" ifadesini kullandı.