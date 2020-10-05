T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erkeklere ‘boşanmak yerine ikinci eş’ çağrısı yapan ve görevden alınan GATA başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer’den ilk açıklama

05 Ekim 2020 14:07

Erkeklere boşanmak yerine ikinci eş tavsiyesinde bulunan, eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer'in görevden alındı. Edizer karara ilişkin, "Başım üstüne" açıklamasını yaptı. 

Görevden alınan Edizer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aldım, kabul ettim Sayın bakanım Fahrettin Koca. Başım üstüne" ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Erkeklere "boşanmak yerine ikinci eş alın" çağrısı yapan başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer görevden alındı

ETİKETLER

Dr. EdizererkekboşanmaGATAbaşhekim yardımcısıbaşım üstüneilkaçıklamaikinci eş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24