Erkeklere ‘boşanmak yerine ikinci eş’ çağrısı yapan ve görevden alınan GATA başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer’den ilk açıklama

Erkeklere boşanmak yerine ikinci eş tavsiyesinde bulunan, eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer'in görevden alındı. Edizer karara ilişkin, "Başım üstüne" açıklamasını yaptı.

Görevden alınan Edizer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aldım, kabul ettim Sayın bakanım Fahrettin Koca. Başım üstüne" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Erkeklere "boşanmak yerine ikinci eş alın" çağrısı yapan başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer görevden alındı