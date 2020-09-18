Hürriyet yazarı: Halil Sezai neresinden tutsanız dökülüyor
18 Eylül 2020 08:37
Hürriyet gazetesi magazin yazarı Savaş Özbey, 67 yaşındaki komşusunu döven ve tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'ye bugünkü köşesinde tepki gösterdi. Özbey, "Halil Sezai neresinden tutsanız dökülüyor" görüşünü savundu.
Özbey, "YouTube için yemek programı çekiyormuş Halil Sezai. Her ne halt ediyorsa benim yakınımdan yöremden tek bir Allah’ın kulu tek bir tık, tek bir izleme yapmayacak, yapan da beni gözden çıkarmaya razı olacak. Siz de bu hassasiyeti kendi çevreniz üzerinde gösterin. Çünkü şehir eşkıyalığına karşı bizim tekmemiz, yumruğumuz, kafamız yok. Tek yapabileceğimiz bu: Sessiz çoğunluk olarak tepkimizi göstermek. Ve şunu kanıtlamak: Sessiz atın çiftesi pek olur." ifadesini kullandı.