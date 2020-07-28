Hürriyet yazarı Bayer: MYK üyeleri yüzünden Kılıçdaroğlu’nun listesi delik deşik oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, CHP'nin yeni Parti Meclisi listesini yorumladı. MYK üyelerinin birbirlerini kolladığını belirten Bayer, "MYK üyeleri yüzünden Kılıçdaroğlu’nun listesi delik deşik oldu" düşüncesini dile getirdi.

Bayer, "CHP kurultay partisi olarak bilinir ve kurultaylarda büyük mücadeleler verilir. Liste savaşları yaşanır. Bu ‘olağanüstü’ koşullarda kurultay ısrarının nedeni, MYK üyelerinin koltukları kurtarma kaygısı olarak görülüyordu. Buna rağmen MYK üyelerinin bazıları kendini kurtaramadı. Özellikle Tuncay Özkan’ın kaybetmesi en çok konuşulan konuların başını çekiyor. Güçlü bir kadro ile kurultayı izleyen Tuncay Özkan ismi son zamanlarda CHP ile veya siyasetle ilgili değil, daha çok başka mevzularda geçiyordu. Arkasındaki CHP medyası ve İzmir il başkanının desteğine rağmen kaybetmesi, CHP’li delegelerin Tuncay Özkan’a kestiği bir ‘ceza’ mı oldu, diye düşündürdü. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar olayındaki çelişkili ve tartışmalı tutumu da kurultayda Aykut Erdoğdu’nun isminin çizilmesine neden oldu." yorumunu yaptı.

Bayer, "MYK üyeleri Ünal Çeviköz ve Yıldırım Kaya da kaybeden diğer MYK üyeleri oldu.Kurultayda tarihi bir oy alan Kılıçdaroğlu’nun 80 kişilik listesinde MYK üyeleri birbirini korurken Kılıçdaroğlu’nun yazdığı diğer kişilere sahip çıkmadı. Birinci gün Kılıçdaroğlu oy kullananların neredeyse tamamına yakınının oyunu alınca “Kimse Kılıçdaroğlu’nun listesini delemez” algısı oluşmuştu. Ama ikinci gün kendilerini kurtarmak için uğraşıp Kılıçdaroğlu’nun listesine sahip çıkmayan MYK üyeleri yüzünden Kılıçdaroğlu’nun listesi delik deşik oldu. Erdoğan Toprak, Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba, Yıldırım Kaya, Tuncay Özkan, Seyit Torun ayrıca kendi anahtar listelerini oluşturdular. Ayrıca Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı İstanbul’da delegeye ayrı bir anahtar liste dayattı." görüşünü savundu.

Bayer, "Kaftancıoğlu ve Salıcı’nın, Gökhan Günaydın ve Akif Hamzaçebi’yi ‘silmek’ için ısrarlı çabalarının gözden kaçmamasına ne diyelim? Battal İlgezdi (Ataşehir) ve Şerdil Dara Odabaşı’nın (Kadıköy) başını çektiği bir grup belediye başkanının, Akif Hamzaçebi’yi sildirmek için yoğun çabasını unutmamak gerekiyor. Halbuki kendisinin geçmişte bu belediyelere katkısını unutmuyoruz." ifadesini kullandı.

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