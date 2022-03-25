Hürriyet yazarı: 16 milyar TL’yi hesaplarına aktaran şahıslara, "Yatırım hesabınızdan para çekebilirsiniz" türü bir mesaj mı yollandı?

Hürriyet yazarı Sefer Levent, Samsun’da özel bir bankanın hesabından "şans eseri" 16 milyar liranın Recep ve Emre Gezek kardeşler tarafından kendi hesaplarına aktarılmasına ilişkin olarak, "Ne oldu gökten vahiy mi indi de bu şahıslar yatırım hesaplarındaki boş bakiyelere rağmen kafalarına göre tutar yazıp para aktarmaya girişti? Acaba bu şahıslara yine bir sistem hatasıyla ‘yatırım hesabınızdan para çekebilirsiniz’ türü bir mesaj mı yollandı?" dedi.

Levent, "Bankaya yakın kaynaklar arayıp 16 milyar TL rakamı çok da doğru değil demişti. Ben de “Milyar değil, milyon TL mi” diye sormuştum. Rakamı bana söylemediler ama suç duyurusuna koymuşlar. Bankanın iddiası 16 milyar TL değil hesaba 14 milyar TL geçtiği yönünde. Dünya rekoru kıran banka soygunu girişimindeki rakam 1 milyar dolar mı, 1.1 milyar dolar mı mahkeme sürecinde netleşecek" ifadesini kullandı.

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